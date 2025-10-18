Calcio RSM, il Tre Fiori vince e scappa. Primo k.o. per il Tre Penne

i gialloblù si impongono di misura sulla Folgore nel big match della sesta giornata. Hurrà Cosmos: 3-0

Il Tre Fiori non ferma la sua corsa. I Gialloblù si impongono di misura sulla Folgore nel big match della sesta giornata di Campionato Sammarinese, restano a punteggio pieno e tentano la prima fuga di stagione. A Dogana la partita è viva dalle prime battute con il Tre Fiori già attivo al 7’ con il gran tiro di Prandelli da fuori che viene neutralizzato da De Angelis. A metà frazione la squadra di Girolomoni mette la freccia: rimessa in zona d’attacco per i Gialloblù che vanno in area, Folgore che non riesce ad allontanare così la risolve in semirovesciata Benedettini che fa 1-0. Tre Fiori che prima del riposo va anche vicina al raddoppio con il palo esterno pizzicato da Prandelli sempre pericoloso in area.

Si passa alla ripresa dove è sempre il Tre Fiori a fare male. In avvio serve una gran parata di De Angelis su Censoni per evitare il raddoppio. All’ora di gioco la gara si complica ulteriormente per la Folgore che deve registrare il secondo giallo a Sartori. Con l’uomo in più il Tre Fiori sa di dover azzannare la sua preda e al 81’ ecco il raddoppio, tutto dalla panchina: Mema dal fondo scarica per Guerra che dall’area piccola non sbaglia. La Folgore però non si perde d’animo e due minuti dopo accorcia con la buona sponda di Daidola – con precedente gran lavoro di De Nicolò – per Jacopo Raschi che fa 2-1. L’attaccante sammarinese è poi protagonista nel recupero, con l’azione del potenziale – nonché incredibile – pareggio della Folgore: punizione dalla linea mediana di De Angelis che la mette in mezzo proprio per Raschi che calcia a botta sicura ma è prodigioso il riflesso di Nardi a salvare porta e vittoria. Vince così 2-1 il Tre Fiori che sale a +5 sulle inseguitrici (aspettando la Virtus in campo sabato alle 18:15).

Oltre all’ennesimo successo del Tre Fiori, fa assolutamente notizia la prima caduta in campionato del Tre Penne – annientato da un rinato Cosmos. I Gialloverdi si impongono 3-0 trascinati da un grande Bojan Gjurchinoski. La sfida di Acquaviva si sblocca al 26’ quando Mularoni viene atterrato in area: sul dischetto va Islamaj che non sbaglia. Passa nemmeno un minuto e la squadra di Selva raddoppia: Monceri allarga per Gjurchinoski che da dentro l’area incrocia benissimo con il destro fulminando Migani. Il tris per il Cosmos arriva ad inizio ripresa: l’autore del gol è ancora Gjurchinoski che dal lato corto dell’area tenta un cross sul secondo palo che si infila incredibilmente alle spalle di Migani. La porta sembra poi proprio stregata per il Tre Penne questa sera quando al 80’ Semprini è monumentale in chiusura su Casadio poi al 87’ l’ex Errico colpisce anche il palo. Ad Acquaviva finisce così 3-0 per il Cosmos, al secondo successo consecutivo.

Sale in classifica anche il Domagnano, vincente per 3-1 sulla Juvenes-Dogana. A Montecchio la gara si sblocca subito: Buda dialoga bene dalla bandierina poi la spedisce sul secondo palo dove c’è Mengucci che colpisce al volo e buca Battistini. Il raddoppio è un altro gran bel gol di serata: è quello di Tommaso Famiglietti che raccoglie la sfera sulla trequarti, entra in area, se la porta sul destro e la mette benissimo all’angolino. Juvenes-Dogana che non molla e ad inizio ripresa riesce ad accorciare con l’incornata di Nicola Sartini su assist di Pedini. Ma lo strappo decisivo è del Domagnano che poco dopo (54’) sigla il tris con il tiro di Santi che viene corretto in rete da Bakalyar per la sfortunata autorete del centrale. Il Domagnano vince dunque 3-1 e sale in doppia cifra (11) in classifica.