Calcio RSM, il Tre Fiori vince e vede il titolo

Pari spettacolo tra Tre Penne e Virtus, la Libertas stende la Juvenes Dogana, la sorpassa e sale al nono posto

E' una serata che sorride alla capolista Tre Fiori quella che chiude la 27° giornata di Campionato Sammarinese. I Gialloblù di Girolomoni si impongono 3-0 sul Murata e con il conseguente pareggio delle inseguitrici Virtus e Tre Penne allungano in vetta e vedono ancora più vicino il titolo di campione.

niziamo proprio dalla capolista di scena a Montecchio. Nella prima parte di gara molto bene anche il Murata che nonostante l’ultimo posto in classifica gioca a viso aperto e mette in difficoltà Nardi in più di un’occasione (prima con Tahiri poi con Labas). Il Tre Fiori però non si scompone e al 22’ il contatto tra Isaraj e Censoni vale il rigore per i Gialloblù. Bernardi va sul dischetto e spiazza Sias. Passano pochi minuti e la capolista raddoppia: corner di Sami per la testa del solito Prandelli – premiato nel pre-gara come migliore giocatore di marzo – che fa 19 in campionato. Con il doppio vantaggio la squadra di Girolomoni gestisce la gara con più tranquillità. Sfida che è ancora più in discesa al 71’ quando ancora su palla inattiva – corner di Braschi – è Rea ad infilare Sias con il 3-0 che chiude anzitempo la partita. La capolista torna al successo e vola a +3 sulla Virtus, a tre giornate dal termine.

Il big match di Acquaviva tra Virtus e Tre Penne termina infatti con un pareggio (1-1), in una partita tra le più belle della stagione. Ad aprire le danze è la squadra di Città che dopo 120 secondi mette il naso avanti: lancio profondo di Pastorelli – al settimo assist stagionale – direttamente in area che trova Casadio il quale la mette giù e infila Passaniti con il destro. Risponde la Virtus al quarto d’ora con Zenoni ma è al 25’ che la sfida cambia. Montanari ferma Berardi lanciato a rete, Avoni estrae il rosso diretto per il centrocampista neroverde (ex della serata). Sulla punizione conseguente vola però Passaniti a dire di no a Turchetta. La partita viaggia su ritmi altissimi e piovono occasioni.

Al 33’ ci prova Berardi su nuovo suggerimento di Pastorelli ma gli risponde poco dopo Scappini che scarta Migani ma viene fermato sul più bello da Ferrani. Si passa alla ripresa dove il Tre Penne vuole chiuderla ma al 62’ Passaniti – tra i migliori questa sera – respinge il gran tiro di Berardi dal limite. La Virtus soffre ma al 66’ trova la zampata che vale il pareggio: cross dalla destra di Lombardi per l’inserimento a fari spenti di Golinucci che indovina l’angolino e fa 1-1. I campioni in carica sono galvanizzati e vanno poi vicino al clamoroso vantaggio con l’uomo in meno prima con Piscitella (70’) poi con Buonocunto (76’). L’occasione più clamorosa arriva poi al 83’ con il destro potente di Battistini diretto all’incrocio ma Migani sfodera una parata eccezionale e nega il vantaggio alla Virtus. Dopo tre minuti di recupero Avoni dice che può bastare. In classifica le posizioni rimangono invariate – Virtus seconda, Tre Penne terzo – ma si allontana il sogno scudetto per entrambe.

È mancato invece solo il gol tra Folgore e Cosmos. Lo scontro del “Ezio Conti” di Dogana tra le squadra del castello di Serravalle termina a reti bianche ma le emozioni non sono affatto mancate. Nella prima frazione meglio la squadra di Falciano che ci prova prima con Miori (32’) poi con Raschi (39’). Nella ripresa la gara decolla definitivamente ed è Semprini a salvare il risultato all’ora di gioco sul destro potente di Ura. Al 77’ doppia chance ravvicinata per la squadra di Lasagni – ex tecnico gialloverde – prima con Castorina poi con Pancotti. Folgore che ci crede di più ed il tiro-cross di Miori al 79’ sbatte sulla traversa. Nel finale il Cosmos prova a fare lo scherzetto ai cugini con Gjurchinoski ma De Angelis chiude sul primo e soprattutto sul secondo tentativo dell’attaccante con una parata mostruosa che va a deviare anche la sfera sul palo. L’ultima occasione è per Augusto Garcia Rufer che sull’azione successiva al miracolo di De Angelis la manda fuori di un soffio. A Dogana termina così 0-0.

Accade molto meno invece a Fiorentino tra Libertas e Juvenes Dogana. A sorridere è la squadra granata di Buda – alla terza vittoria nelle ultime quattro – che si impone grazie ad un gioiello di Fabio Ramon Tomassini. La rete decisiva arriva al 69’ quando Severi serve l’attaccante sammarinese sulla trequarti, il numero sette granata avanza e poi scaglia un destro da fuori che diventa imprendibile per Matteo Battistini. Con questo successo la Libertas stacca proprio la Juvenes Dogana in classifica e sale al nono posto.