Calcio RSM, il Tre Fiori vola a +5. Il Fiorentino piega il Domagnano

Un punto a testa per Juvenes Dogana e Cailungo e per Libertas e San Giovanni

È un Tre Fiori spietato quello che batte 2-0 una buona San Marino Academy e resta sempre più al comando del campionato. Nei posticipi della 19° giornata, i Gialloblù approfittano dello stop di ieri della Virtus – fermata sul pari dal Cosmos – per volare a +5 sull’inseguitrice e mettere già una seria ipoteca sul titolo. Primo tempo che finisce a reti bianche, con i Titani che si fanno vedere più volte dalle parti di Nardi. Ad inizio ripresa c’è anche una ghiotta palla gol per la squadra di Di Maio, con la bella punizione di Righi al 49’ che esce di pochissimo.

Girolomoni poi mette mano ai cambi (51’) per cercare di scuotere i suoi. Nonostante l’ingresso in campo dei pezzi “pregiati” è ancora l’Academy a rendersi pericolosa e sulla botta di Mattia Ciacci serve una gran risposta di Nardi per mantenere la porta inviolata. Di lì a poco però i cambi di Girolomoni portano i frutti perché al 57’ i Gialloblù la sbloccano: cross perfetto di Scarcella per il gran colpo di testa di Prandelli che infila Conti. I Titani non mollano e provano a rimettersi in carreggiata ma Nardi e suoi resistono. Al 84’ però cala il sipario ad Acquaviva quando è il solito Prandelli a gonfiare la rete sempre di testa, questa volta su corner di Sami. È notte fonda per l’Academy che nel finale registra anche l’espulsione di Mattia Ciacci dopo un duro contrasto su Prandelli.

Esulta anche l’altra squadra del castello di Fiorentino: i Rossoblù di Costantini vincono al 90’ per 3-2 con il Domagnano in una partita “pazza” e ricca di colpi di scena. La gara di Domagnano si sblocca al 13’ ed è il Fiorentino a portarsi avanti: Ferraro perde un brutto pallone sulla mediana, Abouzziane ne approfitta e serve l’assist per Pesenti che con un esterno delicato batte Papi in uscita. Il Domagnano reagisce alla mezz’ora con la bordata di Buda ben neutralizzata da Benedettini, che cresce con il passare dei minuti e risulterà decisivo. Al 34’ però i Giallorossi riescono a trovare il pareggio con Ferraro che riscatta l’errore precedente e su assist di Perazzini infila il gol del 1-1. Passa un solo minuto e il Fiorentino rimette la freccia: Abouzziane raccoglie dal vertice dell’area e rientra sul destro, l’attaccante rossoblù lascia poi partire un perfetto tiro a giro che si infila nel sette. Unico neo per il Fiorentino sulla prodezza di Abouzziane è l’espulsione di Pesenti proprio durante i festeggiamenti – evidentemente reo di aver detto qualche parola di troppo.

Si passa alla ripresa con il Fiorentino in dieci e il Domagnano che carica a testa bassa. Per la squadra di Costantini è provvidenziale il già citato Benedettini che all’ora di gioco prima chiude su Sopranzi poi su Perazzini. I Lupi di Amati non mollano e al 63’ colpiscono anche una traversa con Buda ma è al 71’ che riescono a pareggiare. Nella stessa porta della perla di Abouzziane, questa volta è Bonetti che su cross perfetto di Guglielmi sfodera una rovesciata clamorosa e fa 2-2. Gol numero 13 dell’attaccante giallorosso e capocannoniere assieme a Prandelli.

La gara resta in equilibrio fino al 90’ quando Abouzziane dà l’ennesimo strappo e viene atterrato in area da Filippo Valentini. Per l’arbitro è rigore che lo stesso Abouzziane trasforma per il 3-2. Non è finita perché a tempo quasi scaduto è il solito Benedettini a salvare prima su Famiglietti poi su Bonetti e a sigillare il successo del Fiorentino. Rossoblù che salgono in classifica al settimo posto in solitaria.

Un punto a testa per Juvenes Dogana e Cailungo, con le reti arrivate entrambe su rigore. A sbloccare l’incontro è la squadra di Serravalle sul tramonto del primo tempo: Ir Nasr la tocca in area con il braccio e Borriello indica il dischetto. Dagli undici metri ci pensa Aprea a segnare il suo settimo gol in campionato. Nella ripresa, la rete del definitivo pareggio arriva al 76’: Ghiggini e Michelucci vanno a contatto in area ed è di nuovo rigore. Si presente Bua che fa 1-1. A cinque dalla fine nuova chance per la Juvenes Dogana ma il tentativo di Aprea esce di poco. A Montecchio finisce 1-1.

Stesso punteggio anche a Fiorentino tra San Giovanni e Libertas. Gara bloccata sino alla mezz’ora quando poi è Morelli a rendersi pericoloso. Prima il capitano granata colpisce il palo su punizione poi sul prosieguo dell’azione il contatto in area tra Tiraferri e Nicolini porta al rigore della Libertas. Si presenta Morelli che prima si fa ipnotizzare da Casadei ma poi è bravo a ribadire in rete. Il San Giovanni però non molla e al 69’ riesce a mettere tutto in parità. Zanni raccoglie al limite dell’area e la infila all’angolino dove Manzaroli non ci arriva. A Domagnano termina 1-1.