Calcio RSM, il Tre Penne vuole puntare in alto

Nella storica location dell’Hostaria Da Lino il club ha svolto la presentazione per la stagione 2026/2027. Torna Ceccaroli, il bomber è Carrer

Nella storica location dell’Hostaria Da Lino il Tre Penne ha svolto la presentazione per la stagione 2026/2027.Una presentazione che, per il Presidente Fabrizio Selva, ha rappresentato l’occasione per riunirsi con staff tecnico, giocatori e dirigenti in previsione dell’inizio del Campionato. “Deve essere la stagione del riscatto. Vogliamo tornare a competere per posizioni importanti e faremo di tutto per trasmettere ai nuovi arrivati la storia del Tre Penne, cosa significa fare parte di questo club e i valori della nostra Società”.Nel corso della serata sono stati presentati nuovi innesti, a partire dal portiere Federico Andreani; i difensori Danilo Rinaldi, Brian Joel Ruiz, Domenico Scarcella, Gino Meriano e Fabio Sottile; i centrocampisti Mario Meddi Cordioli e Katriel Islamaj e gli attaccanti Alexander Carrer e il lieto ritorno dell’esterno sammarinese Luca Ceccaroli.Arrivi di questa settimana sono stati gli inserimenti di tre giovanissimi giocatori, due 2007 il difensore Redis Kadiu e Valentino Cenni e il centrocampista 2006 Mattia Cenni.Una rosa profondamente rinnovata e ringiovanita, guidata dal mister Giovanni Bonini che ha affermato: “Sono certo che daremo tutto in partita e questa sarà una delle nostre caratteristiche fondamentali”.Spazio anche al discorso del capitano Mattia Migani, che ha parlato di voglia di riscatto e non solo: “Abbiamo cambiato tanto anche in questa stagione, sarà importante creare un bel gruppo tra di noi e non mollare mai perché l’annata è lunga e piena di insidie. Questa Società ha una storia invidiabile e merita di tornare ad alti livelli”.