Calcio RSM, in anticipo la sfida al vertice Tre Fiori-Domagnano

Si gioca venerdì alle ore 21,15 a Dogana. Allo stessa ora a Montecchio La Fiorita-Fiorentino

Dopo l’infrasettimanale di Coppa Titano, riprendono domani le fatiche di Campionato Sammarinese – con la terza giornata spalmata su tre giorni. La partita di cartello sarà Tre Fiori-Domagnano, proposta anche su FIFA+ (all’interno del bouquet DAZN). Le squadre di Girolomoni ed Amati si giocano il vertice della classifica, dal momento che – insieme a Folgore e Tre Penne – vantano sole vittorie nelle prime due uscite del torneo.

Da una parta il Tre Fiori campione in carica che vuole confermarsi al vertice; sul fronte opposto un Domagnano che punta a riprendersi quanto assaporato la passata stagione, nella quale è stato ad una manciata di minuti da una clamorosa qualificazione in UEFA Conference League a scapito della Virtus. Sarà anche un confronto diretto tra due bomber di alto profilo: Prandelli e Ambrosini sono a quota tre reti in campionato e già quattro in stagione. Il big match di questo turno è programmato d’anticipo: si gioca domani sera allo stadio “Ezio Conti” di Dogana, a partire dalle 21:15.

In contemporanea saranno in campo anche Fiorentino e La Fiorita. I Gialloblù sono reduci dal terremoto tecnico che ha scosso la panchina e portato all’esonero di Ceci e, dopo tre pareggi in altrettante uscite stagionali (in Supercoppa è maturata una sconfitta ai calci di rigore), puntano al primo hurrà contro la squadra di Monaco. Molinari e compagni, dopo il successo al debutto con l’Academy, hanno infilato due sconfitte di misura tra campionato e Coppa Titano contro corazzate come Virtus e Tre Fiori.

Le restanti sei partite saranno equamente distribuite nei pomeriggi di sabato e domenica, tutte alle ore 15:00.

Tra gli anticipi, anche un interessante Virtus-Libertas: i Granata hanno raccolto molto meno di quanto proposto e vantano un credito con la fortuna dopo la sfida di Coppa Titano con la Folgore. I Neroverdi, trascinati da una batteria di trequartisti di grande talento, vogliono confermarsi agli alti livelli cui hanno abituato i rispettivi tifosi nelle ultime stagioni.

In calendario anche Murata-San Giovanni. Il nuovo corso targato Antonioli, in casa Rossonera, deve ancora produrre i suoi frutti: l’obiettivo è invertire una tendenza che ha visto il San Giovanni sempre battuto nelle prime tre partite di questa stagione. Ha fatto leggermente meglio il club bianconero di Città, trascinato da Hassler alla prima vittoria lo scorso fine settimana.

Nel palinsesto del sabato troviamo infine anche Cailungo-Tre Penne: ad Acquaviva, quelli di Bonini puntano ad allungare la serie di vittorie consecutive e con essa il primato. Propositi diametralmente opposti per il Cailungo, sempre K.O. nelle prime uscite stagionali e reduce da un infrasettimanale da incubo con il Pennarossa.

In quella circostanza il club di Chiesanuova ha centrato la prima vittoria in stagione e domenica proverà a ripetersi con il Cosmos – parimenti vincente in Coppa Titano, dopo un solo punto ottenuto nei primi 180’ di campionato. Il confronto tra le formazioni di Rossi e Costantini prenderà il via allo stadio “Federico Crescentini” di Fiorentino. Domenica la Folgore cercherà di mantenersi a punteggio pieno anche dopo il derby del Castello di Serravalle con la Juvenes Dogana, che si disputerà allo stadio “Ezio Conti” di Dogana. Otto reti segnate e nessuna subita, finora, per i Giallorossoneri di Ricci – parsi quadrati in questo scorcio di stagione.

Gli uomini di Camillini sono reduci da due sconfitte tra campionato e coppa, dopo l’ampia vittoria all’esordio ai danni del Faetano. La stracittadina alle porte rappresenterà di certo un’ottima cartina di tornasole per le ambizioni di entrambe. Vuole continuare a stupire la San Marino Academy che, nonostante l’unico punto incamerato in due partite, ha fornito prestazioni di alto profilo in cui – almeno nella sconfitta al debutto – ha raccolto molto meno di quanto avrebbe meritato. Domenica, a Montecchio, il confronto con il Faetano – unica squadra senza reti all’attivo e sempre battuta sinora. Per i Gialloblù questa sfida ha i connotati della partita da non sbagliare, grossomodo come ci si aspetta preparerà l’impegno Cancelli per l’Academy.