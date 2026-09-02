Calcio RSM, Juvenes Dogana: con la Libertas per cercare continuità

I biancorossoblu tornano in campo questo sabato a Montecchio per la seconda giornata di campionato

Achiviato nel migliore dei modi l’esordio stagionale, la Juvenes Dogana è pronta a tornare in campo per la seconda giornata del Campionato Sammarinese di calcio a undici. Sabato 5 settembre, con calcio d’inizio alle ore 15.00, i biancorossoblu affronteranno la Libertas al Centro Sortivo di Montecchio.

La squadra di Michele Camillini arriva all’appuntamento dopo il convincente successo per 4-0 contro il Faetano nella prima giornata. Una vittoria costruita grazie a un’autorete, alla doppietta di Nicolò Amadori e al gol che ha fissato il risultato nel finale firmato da Andrea Comuniello.

«Direi che l’esordio in campionato è stato perfetto, sia per la squadra sia a livello personale – commenta Amadori, protagonista con due reti – fa sempre un bellissimo effetto iniziare il campionato con una doppietta, ma la cosa principale era conquistare i tre punti. Una vittoria che ci dà fiducia e ci trasmette ancora più cattiveria e voglia di vincere anche le altre partite».

L’attaccante sottolinea poi l’impatto positivo con la squadra tra compagni conosciuti lo scorso gennaio e nuovi arrivati: «Fin da subito mi sono trovato a mio agio, sia con il mister e lo staff sia con i compagni. Siamo un gruppo giovane, sano, con tanta voglia di mettersi in mostra e di lottare. Adesso, però, dobbiamo continuare così: questa è soltanto la prima di tante partite. La Libertas sarà una sfida molto tosta e dovremo arrivarci pronti, con la giusta determinazione e la giusta cattiveria, cercando di conquistare altri tre punti».

Anche Andrea Comuniello, che contro il Faetano è subentrato nei minuti finale regalandosi però la gioia di una bellissima rete, guarda con fiducia all’inizio della nuova stagione. «Alla prima di campionato non è mai semplice, perché bisogna capire fino in fondo quale sia la condizione della squadra, sia dal punto di vista fisico sia sotto il profilo del gioco. Siamo stati bravi a concedere poco, a creare diverse occasioni e poi, nel finale, a mettere al sicuro il risultato».

Per Comuniello, uno dei punti di forza della Juvenes Dogana può essere la competitività dell’intera rosa. «I cambi e la profondità della rosa possono essere un’arma importante. Il mister stimola tutti durante la settimana e gioca chi merita, senza sconti per nessuno. Questo ha alzato l’intensità del lavoro e tutti sanno di poter essere importanti, sia chi gioca novanta minuti sia chi entra soltanto nel finale. La società ha inserito giocatori e uomini importanti, anche con esperienza e abituati a lottare per arrivare in alto. Vogliamo continuare il percorso di crescita iniziato lo scorso anno, facendo tesoro anche delle difficoltà vissute e degli errori commessi. L’inizio è stato positivo e speriamo che possa essere di buon auspicio per il resto della stagione».



Di fronte alla Juvenes Dogana ci sarà una Libertas reduce dal pareggio per 1-1 contro il Cosmos. La formazione di Borgo Maggiore, allenata dall’ex Achille Fabbri, rappresenterà dunque un banco di prova importante per i ragazzi di Serravalle, chiamati a confermare quanto di buono mostrato nella gara d’esordio. La sfida di Montecchio aprirà inoltre un periodo particolarmente intenso per la Juvenes Dogana. A pochi giorni dalla partita contro la Libertas, infatti, i biancorossoblu torneranno in campo martedì 8 settembre per l’andata degli ottavi di finale di Coppa Titano contro il Tre Penne, in programma alle ore 20.45 a Dogana. Il campionato riprenderà poi domenica 13 settembre, ancora alle ore 15.00, con il derby di Serravalle contro la Folgore.

Un vero e proprio tour de force, dunque, per la squadra di Camillini, chiamata a gestire tre impegni in otto giorni. «Dobbiamo continuare a lavorare bene e cercare di sbagliare il meno possibile in questo mini campionato di quattro partite, con in mezzo anche il turno di Coppa Titano – conclude Comuniello –. Poi arriverà una lunga sosta, durante la quale speriamo di recuperare alcuni giocatori importanti che ancora non sono scesi in campo. Arrivare alla ripartenza con vivo il discorso qualificazione in coppa e magari in una buona posizione in campionato sarebbe molto importante per la nostra stagione».





