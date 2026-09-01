Scontro tra moto e auto in via Popilia a Rimini: ferito un motociclista

Incidente in serata all’incrocio con via Manfroni: un motociclista di circa 40 anni trasportato al Bufalini

Incidente stradale nella serata di lunedì 1 settembre, poco dopo le 22.30, in via Popilia a Rimini. A scontrarsi sono stati una moto BMW di grossa cilindrata e una Citroën C4. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della Polizia Stradale, la moto viaggiava da Ravenna in direzione Ancona. Al volante della Citroën C4, che procedeva in senso opposto, c'era invece un ragazzo. Lo scontro è avvenuto mentre l'automobile stava effettuando una svolta a sinistra per immettersi in via Manfroni. Per cause ancora in corso di accertamento, i due veicoli sono entrati in collisione. Particolare la presenza di un monopattino, che era stato fissato sul portapacchi della moto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, un'automedica e un'ambulanza. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di circa 40 anni, che è stato soccorso e successivamente trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena in codice di media gravità. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio degli agenti, che dovranno ricostruire con precisione la sequenza dello scontro.