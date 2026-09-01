Due nuovi defibrillatori nelle scuole di Novafeltria: la donazione della Croce Verde

Saranno installati a Novafeltria e alla scuola dell’infanzia di Secchiano

Questa mattina la Croce Verde di Novafeltria ha consegnato due nuovi defibrillatori semiautomatici all’Istituto Comprensivo “Angelo Battelli” di Novafeltria. I dispositivi saranno installati presso le sedi scolastiche di Novafeltria, a servizio della scuola primaria e secondaria, e presso la scuola dell’infanzia di Secchiano. La consegna è avvenuta durante il Consiglio dei Docenti, alla presenza del personale scolastico, con i due defibrillatori di ultima generazione affidati alla dirigente Teresa Cipriani.



"Con questa donazione abbiamo voluto rispondere alle richieste dell’Istituto, proprio alla vigilia dell’inizio del nuovo anno scolastico, e proseguire Ci mettiamo il cuore, la campagna con cui portiamo avanti da anni un impegno concreto per rendere il nostro territorio sempre più cardioprotetto", spiega la Croce Verde di Novafeltria in una nota. In totale sono stati donati 23 defibrillatori: "Un impegno che riteniamo ancora più importante quando riguarda luoghi sensibili e fondamentali per la nostra comunità come le scuole, frequentate ogni giorno dai nostri bambini, ragazzi, insegnanti e personale scolastico. Perché avere un defibrillatore disponibile significa avere uno strumento in più per poter intervenire tempestivamente in caso di emergenza".