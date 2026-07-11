Calcio RSM, Juvenes Dogana: ecco Federico Di Addario

il difensore laterale, classe 1998, proveniente dal Monte Calvo, formazione marchigiana di Prima Categoria. Nuova terza maglia e NIE come main sponsor

La Juvenes Dogana mette a segno un nuovo innesto in vista della stagione 2026/27. A vestire i colori biancorossoblù sarà il difensore laterale Federico Di Addario, classe 1998, proveniente dal Monte Calvo, formazione marchigiana di Prima Categoria. Per Di Addario si tratta di un ritorno nel campionato sammarinese, dove in passato aveva già militato con la maglia del Cosmos.



L'esterno difensivo racconta così le ragioni della sua scelta: «Quello appena concluso sarebbe stato il mio ultimo anno al Monte Calvo per diversi motivi. Avevo ricevuto richieste sia da società italiane che sammarinesi, ma nell'ultima settimana mi sono sentito spesso con il direttore sportivo Fabio Gentilini, che conosco molto bene perché abbiamo giocato insieme più di dieci anni fa. Tra noi si è creato subito un ottimo feeling e questo ha sicuramente inciso sulla mia decisione».



Di Addario guarda con entusiasmo alla nuova esperienza: «Il campionato sammarinese è cresciuto molto rispetto a quando l'ho lasciato. Ci sono tanti giocatori di prospettiva e di qualità, quindi il livello sarà sicuramente elevato. Qui ho trovato un gruppo molto giovane, composto da ragazzi più o meno della mia età, e questo credo possa essere uno dei nostri punti di forza. Ho percepito un ambiente molto unito e so che anche il gruppo dello scorso anno era particolarmente legato: questo rappresenta un grande vantaggio».



Nei giorni scorsi la Juvenes Dogana ha inoltre organizzato un informale evento di kick-off della nuova stagione presso lo Yachting Club San Marino, sulla spiaggia di San Giuliano a Rimini. L'occasione è stata utile per riunire squadra, staff, dirigenti, sponsor e partner in vista dell'inizio dell'annata sportiva.



Durante la serata è stato presentato ufficialmente anche il nuovo main sponsor della stagione 2026/27, NIE – Nuova Impresa Edile Spa. L'azienda con sede a Dogana, già al fianco della Juvenes Dogana nella scorsa stagione, rafforza il proprio sostegno al club comparendo come main sponsor su tutte e tre le divise ufficiali.



«Abbiamo scelto di diventare main sponsor della Juvenes Dogana perché condividiamo la sua visione: investire sui giovani, costruire un gruppo solido e crescere con serietà e ambizione - spiegano da NIE - sono gli stessi valori che guidano la nostra azienda da oltre sessant'anni. Per NIE questa partnership non rappresenta soltanto un'opportunità di visibilità, ma soprattutto un impegno concreto a favore dello sport e della comunità sammarinese. Crediamo che le imprese debbano contribuire allo sviluppo del territorio sostenendo realtà che promuovono educazione, rispetto, spirito di squadra e senso di appartenenza. Essere presenti come main sponsor su tutte le maglie della Juvenes Dogana è motivo di orgoglio e il simbolo di una collaborazione nella quale crediamo profondamente. Auguriamo alla società, allo staff e ai giocatori una stagione ricca di soddisfazioni, con l'auspicio di condividere insieme nuovi traguardi».



Nel corso dell'evento è stata svelata anche la nuova terza maglia, di colore azzurro, che va ad affiancare le due divise già presentate: la tradizionale biancorossa con pantaloncini blu e la seconda maglia nera con dettagli oro.