Calcio RSM: la capolista punta l’ottava, il Tre Penne la settima

La Virtus, dopo la frenata con il Cosmos, ha bisogno di tornare immediatamente a declinare il verbo vincere

Gli esiti dell’ultima giornata di campionato hanno fatto particolarmente felice il Tre Fiori, che ha guadagnato prezioso margine in vetta. La capolista resta l’unica squadra imbattuta del torneo e ha un ruolino di marcia recente che recita come segue: sette vittorie consecutive, tutte senza concedere gol all’avversario di turno. La banda di Girolomoni cercherà di confermare tutti questi dati anche nell’incrocio delicato di domenica con il Domagnano, sempre più stretto fra le spire di una crisi, dato che i Lupi giallorossi non vincono dal 4 dicembre (4-1 al Faetano) e che nei tempi recenti sono stati costretti ad inanellare tre sconfitte di fila. Un ruolino nefasto che è costato lo scivolamento al sesto posto e che reclama una reazione veemente. L’esame è il più tosto possibile ma anche quello potenzialmente più foriero di effetti, proprio in ragione della forza indiscussa dell’avversario. L’incrocio fra Tre Fiori e Domagnano avrà luogo nel ridotto programma dei posticipi della domenica: fischio d’inizio alle 15:00 a Domagnano.

C’è un’altra “big” che sarà in campo domenica ed è la Virtus, che dopo la frenata con il Cosmos ha bisogno di tornare immediatamente a declinare il verbo vincere, pena il rischio di perdere ulteriori, sanguinosi punti dalla battistrada ma anche di venire risucchiata dal Tre Penne, ultimamente in forma come non mai. I campioni in carica dovranno però guardarsi dalla gioventù terribile della San Marino Academy, formazione che sta attraversando le Termopili di un calendario molto poco gentile – i Biancoazzurri hanno affrontato, in serie, La Fiorita, Tre Penne e Tre Fiori – ma che ha saputo sempre ben destreggiarsi contro formazioni che abitano – rispetto ad essa – gli antipodi della classifica, costringendole di volta in volta a sudarsi i tre punti. Dunque, al di là di risultati che non possono farli felici, i ragazzi di Di Maio si possono definire in uno stato di forma fisica e mentale molto buono. Proveranno a confermarsi anche contro la vice-capolista, con l’intento di tradurre sul lato pratico ciò che di positivo hanno offerto nelle loro prestazioni fin dall’inizio di questo 2026; la banda neroverde li attenderà al “Crescentini” di Fiorentino alle 15:00, determinata a prolungare la propria striscia positiva e a non abdicare dall’inseguimento al Tre Fiori.

L’altro dei tre incontri programmati alla domenica vedrà di fronte due squadre non così distanti in classifica (appena sei punti) ed entrambe reduci da una vittoria. La seconda consecutiva nel caso della Folgore, che certo non intende offrire il fianco all’avversaria di giornata e nemmeno – anzi, soprattutto - a La Fiorita, in ritardo di appena una lunghezza. È stato invece un successo in grado di cancellare la sconfitta precedente quello centrato dal Fiorentino, che ha battuto e messo nel mirino il Domagnano, ma che certo non disprezza neppure l’idea di ricucire il gap con i Giallorossoneri, sperando di insidiare anche La Fiorita. Naturalmente la squadra di Costantini deve anche guardarsi le spalle. Ad esempio dalla Juvenes Dogana, impegnata sabato nel delicatissimo confronto con La Fiorita.

Entrambe vengono da un fine settimana insoddisfacente. La squadra di Ceci – che ha perso due pedine per altrettanti cartellini rossi – ha incassato la primissima sconfitta in campionato e deve perciò testare una capacità di reazione fin qui mai chiamata in causa. Quanto alla Juvenes Dogana, il pareggio subìto in rimonta contro una squadra ben più arrancante in classifica – il Cailungo – non ha fatto che allungare i malumori derivanti dal k.o. del turno precedente. Anche qui, insomma, è richiesta una risposta forte ad un periodo così così, ed è sul green di Acquaviva – sabato pomeriggio – che la banda biancorossoazzurra proverà ad offrirla. Sarà, questo, l’unico confronto delle ore 18:15, preceduto da quattro partite fissate nella canonica fascia oraria delle 15:00. Parlando di Juvenes Dogana, le sue stesse latitudini sono frequentate anche dal Cosmos, che al momento accusa un solo punto di ritardo dai “cugini”. Nell’ultimo turno non ha ridotto il gap, in quanto – proprio come loro – ha pareggiato. Ma è stato un pareggio che, verosimilmente, ha dato fiducia e autostima al gruppo di Andy Selva, perché ottenuto contro una candidata al titolo – nonchè detentrice di quello passato – come la Virtus. Ora però, dopo due gare, la squadra gialloverde vuole ritrovare la vittoria, e ci proverà in un appuntamento che la vedrà opposta al San Giovanni, anch’esso reduce da un pareggio e – più in generale – in un buono stato di forma, avendo alle spalle due partite che hanno fruttato ai ragazzi di Tognacci complessivamente quattro punti.

Questa gara si giocherà a Domagnano, mentre a Fiorentino il Faetano punterà a tenere quantomeno alla distanza attuale (un punto) proprio il San Giovanni, sperando in realtà di allungare. La banda di Sperindio ha interrotto, pareggiando con il Pennarossa, la mini striscia di sconfitte che la interessava da due partite, ma adesso punta decisamente alla vittoria contro un Cailungo che in classifica accusa sei punti di ritardo ma che in tempi recenti ha dato segnali di ripresa, collezionando un pareggio, una vittoria e una sconfitta nelle ultime tre. Il prima menzionato Pennarossa ha, proprio come il Faetano, spezzato di recente un filotto negativo ma non vince da tanto tempo, segnatamente dal 7 dicembre. Rinfrescare quelle piacevoli sensazioni sarebbe un vero toccasana per la squadra di Ricchiuti, attesa però da un esame durissimo, contro una squadra, il Tre Penne, che vince ininterrottamente da sei giornate e che nell’ultimo fine settimana si è presa uno scalpo illustre come quello de La Fiorita, costringendola – come si diceva – al primo k.o. di questo campionato. La sfida tra Biancoazzurri e Biancorossi andrà in scena ad Acquaviva.

A Montecchio, invece, si svolgerà l’altro incontro della 5° di ritorno, quello tra Libertas e Murata. Sfumata la possibilità di cancellare il segno meno, pur avendo trovato per due volte il vantaggio nell’incrocio con la Folgore, i Bianconeri ci riproveranno contro la compagine granata, che, dal canto suo, ha tutta l’intenzione di prolungare un periodo felice fatto di due vittorie ed un pareggio. Il mirino degli uomini di Buda è puntato sempre sul Pennarossa, sperando che il Tre Penne rispetti i favori del pronostico. Questa e tutte le altre gare del fine settimana saranno, come sempre, disponibili in diretta streaming gratuita sulla piattaforma Titani.tv. Fiorentino – Folgore sarà trasmessa – sempre gratuitamente – anche su FIFA+.