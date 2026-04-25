Calcio RSM, La Fiorita chiude al quarto posto

Goleada della Folgore contro il Domaganno (7-3). Pareggio tra San Marino Academy e Cailungo

La Fiorita e Folgore vincono i rispettivi incontri negli anticipi della 30° ed ultima di stagione regolare di Campionato Sammarinese ma a chiudere al quarto posto sono i Gialloblù di Montegiardino per miglior differenza reti. A Montecchio è però il Fiorentino a portarsi avanti: è l’11’ quando la punizione di Marco Evaristi termina in area sul braccio di Cicarelli. Per l’arbitro andorrano Vilanova è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Abouzziane che fa 1-0.

A dare più tardi il pareggio alla Fiorita è un altro tiro dagli undici metri: poco dopo la mezz’ora Costantini blocca con le mani un colpo di testa di Semprini destinato in rete. L’arbitro non ha dubbi: indica il dischetto ed espelle in calciatore rossoblù. Affonso non sbaglia e sigla l’1-1. SI va alla ripresa, dove il gol-vittoria per i Gialloblù di Ceci arriva ad inizio secondo tempo: palla illuminante di Affonso (10° assist, il migliore del torneo) che serve alla perfezione Zaccaria il quale si inserisce al meglio e chiude l’azione con un tocco delicato che trafigge Berardi. La Fiorita vince 2-1 e resta al quarto posto mentre il Fiorentino chiude al settimo: ai quarti dei playoff, al via tra una settimana, le due squadre si ritroveranno dopo la gara odierna.

La partita più divertente del pomeriggio è senza dubbio quella di Acquaviva dove la Folgore batte il Domagnano con un clamoroso 7-3. Primo tempo ricco di gol e belle giocate in cui a mettere la freccia è la squadra di Lasagni. È il 12’ quando Fall va profondo per Augusto Garcia Rufer che aggancia, avanza e riesce a saltare poi Maggioli. Per l’attaccante della Folgore è poi semplice insaccare il vantaggio. Il Domagnano risponde poco dopo, con un gran destro dalla distanza di Fusco che non lascia scampo a Panfili – oggi tra i pali al posto di De Angelis. I ritmi restano altissimi perché neanche un minuto dopo la Folgore si riporta avanti: azione ancora sull’asse Fall-Augusto, tocco morbido del centrocampista per il bomber che batte in uscita Maggioli e a segnare il suo 22° gol in campionato. Il momento è favorevole al club di Falciano perché al 37’ passano ancora: cross da sinistra di Facchetti per Malaponti, bravo a controllare e a disegnare poi un pallonetto perfetto che infila Maggioli. Una divertente prima frazione si chiude con il rigore di Bonetti che accorcia per il Domagnano e manda tutti a riposo sul 2-3.

Non ci si annoia affatto nemmeno nella ripresa, dove la Folgore riesce a dare lo strappo decisivo per i tre punti. Al 54’ va a segno ancora Malaponti (doppietta per lui), bravo a ribadire in rete un tentativo di Facchetti inizialmente respinto da Maggioli. Passano due minuti ed è ancora Augusto ad andare in gol: il bomber oggi è in grande forma e segna la tripletta del 2-5 per i suoi. Non è però sazio l’attaccante ex San Giovanni perché al 74’ firma anche il poker su assist di Ura e sale in vetta alla classifica cannonieri proprio con Bonetti (entrambi a quota 24). La giostra del gol continua a girare ad Acquaviva perché Buda accorcia per il Domagnano (con Bonetti che per centimetri non soffia la rete al compagno) ma l’ultima parola è della Folgore che la chiude con Ura nel recupero. Ad Acquaviva finisce 7 a 3 per i Giallorossi: una scorpacciata di reti che non basta però ai Giallorossoneri per salire al quarto posto – di proprietà della Fiorita per miglior differenza reti. Domagnano che nonostante la sconfitta chiude al sesto posto dove incontrerà curiosamente di nuovo la Folgore tra sette giorni.

L’unico pareggio del pomeriggio è quello tra San Marino Academy e Cailungo – entrambe fuori dalla corsa ai playoff. Nel primo tempo meglio i Titani, con una palla gol poco prima della mezz’ora su punizione di Righi ma Gallinetta vola e dice di no. L’estremo difensore del Cailungo è decisivo anche al 68’ sulla bella girata di Meloni. Dopo tanto insistere i ragazzi di Di Maio si portano meritatamente in vantaggio al 72’: Protti dal fondo scarica per Marco Casadei che dall’area piccola non sbaglia. Nel finale Meloni va vicino a chiuderla ma Gallinetta salva ancora i suoi che sull’azione successiva riesce a pareggiare: cross preciso di Sarti in area che pesca Persichilli, il quale si coordina e calcia al volo per un gran gol. A Fiorentino finisce 1-1. Termina anche la stagione per San Marino Academy e Cailungo, fuori dalla post-season