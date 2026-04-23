Calcio RSM, La Fiorita e Di Giuli insieme anche nella prossima stagione

La dirigenza gialloblù ha scelto di dare continuità al percorso intrapreso. il ds: “Sono felice di continuare questo percorso con La Fiorita"

Maurizio Di Giuli sarà il Direttore Sportivo de La Fiorita anche per la prossima stagione.La dirigenza gialloblù ha scelto di dare continuità al percorso intrapreso insieme a Di Giuli la scorsa estate e che ha portato alla creazione di un gruppo capace di centrare la finale di Coppa Titano e di conquistare i playoff in campionato, due strade che lasciano aperta la possibilità di raggiungere l’obiettivo della qualificazione europea.

“Sono felice di continuare questo percorso con La Fiorita – le parole di Di Giuli-, una società che ho conosciuto in questo ultimo anno e che, sono convinto, mi possa dare la possibilità di lavorare bene e di programmare, come piace a me. Insieme ci metteremo subito al lavoro in vista della prossima stagione partendo dalle conferme, senza perdere di vista il finale di stagione che ci attende, con importanti obiettivi ancora da raggiungere”.