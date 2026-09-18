Calcio RSM: La Fiorita, mister Selva: 'Dobbiamo ritrovare l'entusiasmo'

La squadra affidata al nuovo tecnico sabato affronta il Domagnano ad Acquaviva: si cerca il primo successo stagionale

Ultima sfida prima della lunga sosta per le Nazionali, per La Fiorita, impegnata domani alle 15:00 ad Acquaviva, contro il Domagnano, per provare a conquistare il primo successo stagionale.

La partita contro i giallorossi segnerà anche il debutto in panchina di Andy Selva.

L’ex capitano della Nazionale commenta così il suo approdo al club di Montegiardino.: “Con La Fiorita c’è sempre stata una simpatia. Qui ho fatto la mia prima esperienza da giocatore nel campionato sammarinese per questo, quando è arrivata la chiamata, ho fatto fatica a dire di no, sia per una questione di cuore, sia per il blasone. Parliamo, infatti, di una squadra che ha sempre fatto bene; una formazione forte, che attualmente sta avendo qualche difficoltà, ma pur sempre forte”.

Com’è stato l’impatto con la squadra?

“Ho trovato un ambiente sano, con la consapevolezza che i risultati arrivati non sono stati quelli sperati e con grande voglia di rivalsa. Ho visto i giocatori carichi e pronti alla gara ci aspetta domani”.

In questa fase lavorerete più sull’aspetto tecnico o su quello mentale?

“È normale che, quando mancano i risultati in una squadra abituata a stare in alto, venga a mancare un po’ di fiducia, ma quando ci sono calciatori veramente bravi, come in questo caso, basta poco per far tornare quella sensazione di poter spostare gli equilibri. A livello tattico non farò stravolgimenti, questa è una squadra che ha fatto risultati e con giocatori abituati a giocare in un certo modo. Metterò le mie idee un po’ alla volta, sfruttando la sosta lunga per lavorare. In vista di domani cercherò solo di trasmettere un po’ di entusiasmo, quello che dovremo ritrovare velocemente”.

Che partita vi aspettate?

“Una partita intensa, dove dovremo cercare di attuare degli accorgimenti che, nelle sfide passate, non si si sono trovati e cercare di fare la partita che abbiamo nella testa.

Il Domagnano è un’ottima squadra, che ha entusiasmo anche per quello che ha fatto nella passata stagione. Giocheranno partita a viso aperto ed è quello che faremo anche noi. Mi aspetto due squadre che cercheranno di conquistare il massimo bottino”.