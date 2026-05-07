Calcio RSM, La Fiorita: mister Stefano Ceci confermato

Il club e il tecnico di Riccione hanno trovato l’accordo per proseguire il rapporto e dare continuità al lavoro intrapreso

Stefano Ceci sarà l’allenatore de La Fiorita anche per la prossima stagione. Dopo due anni di proficua collaborazione la dirigenza gialloblù e il tecnico di Riccione hanno trovato l’accordo per proseguire il rapporto e dare continuità al lavoro intrapreso insieme.

“In questi due anni abbiamo potuto apprezzare le doti e la professionalità di Stefano Ceci – le parole del vicepresidente Luca Bonifazi –. Insieme crediamo di aver fatto un buon lavoro e, in attesa di scoprire che cosa ci riserverà questo finale di stagione, stiamo già programmando il futuro. Per farlo vogliamo ripartire dalle certezze: la conferma del direttore sportivo Maurizio Di Giuli, quella del tecnico Stefano Ceci e dell’ossatura della rosa. Non vogliamo stravolgere ma consolidare per puntare, il prossimo anno, agli stessi obiettivi”.