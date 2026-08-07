Calcio RSM, La Fiorita: sei nuove pedine per la rosa gialloblù

Matthias Bonetti, Marcello Mularoni, Filippo Berardi, Giacomo Nigretti, Lorenzo Paramatti e Lorenzo Enchisi i volti nuovi

Archiviata l’esperienza europea e dopo qualche settimana di riposo La Fiorita è tornata al lavoro in vista della Supercoppa e dell’inizio della nuova stagione.

Agli ordini del tecnico Stefano Ceci, oltre ai giocatori confermati della rosa dello scorso anno e agli innesti Matthias Bonetti, Marcello Mularoni, Filippo Berardi e Giacomo Nigretti, aggregatisi già per la Conference League, ci sono sei nuove pedine.

La prima, ad essere precisi, è un ritorno. Si tratta del centrocampista classe 1992 Simone Errico che già ha vestito la maglia gialloblù nelle stagioni 202/2021 e 2021/2022, per poi affrontare le esperienze, sempre nel Campionato Sammarinese, con Cosmos e Tre Penne.

In difesa, dopo la decisione di Andrea Brighi di appendere gli scarpini al chiodo, arriva un giocatore di grande esperienza: si tratta di Lorenzo Paramatti, classe 1995 cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e con alle spalle tanti anni di Lega Pro tra Robur Siena, Messina, Santarcangelo, Gubbio, Pro Piacenza e Rimini Calcio. Nella passata stagione ha militato nel Castelfidardo, in Serie D.

Altro rinforzo d’esperienza, per il centrocampo, è il classe ’97 Lorenzo Enchisi, che ha militato in club quali Forlì, San Marino Calcio, Romagna Centro, United Riccione e Tropical Coriano.

Dal settore giovanile Tropical Coriano arrivano anche il difensore Nicolò Imola e l’attaccante Mattia Marcaccini, entrambi classe 2007.

Infine, l’ultimo volto nuovo è quello dell’attaccante classe 2003 Giuseppe Serges, ex Fano, Urbino e Urbania.

“Abbiamo lavorato ad una rosa già forte per cercare di fare un ulteriore salto di qualità e per raggiungere gli obiettivi che una società come La Fiorita si pone ogni anno – le parole del direttore sportivo Maurizio Di Giuli -. Abbiamo di fronte alcune settimane di lavoro per cercare di integrare al meglio l’ossatura della squadra con i nuovi arrivati e per iniziare al meglio la nuova stagione”.

Ufficio stampa La Fiorita