Calcio RSM, La Fiorita vince nel recupero. Faetano ko 2-1

Gashi e Bracconi fermano il Cosmos: è 1-1 con il Murata

Finale da brivido – è il caso di dirlo – quello per La Fiorita che grazie ad una zampata di Jacopo Semprini nel recupero batte il Faetano e infila la terza vittoria consecutiva. Nella notte di Halloween – che apriva l’ottava giornata di Campionato Sammarinese - il Murata fa lo scherzetto al Cosmos, bloccandolo sul 1-1 e interrompendo la striscia di vittorie (3) della squadra di Andy Selva.

Cominciamo dalla gara di Acquaviva tra Faetano e La Fiorita. La prima palla gol è per la squadra di Sperindio che sembra iniziare con il piede giusto: destro di Morgante dal limite ma Zavoli risponde subito presente. Dopo il gol annullato a Vitaioli al 9’ per offside, La Fiorita al 20’ si porta in vantaggio con il cross basso di capitan Gasperoni che viene tramutato in rete da Olcese. Quattro minuti dopo è ancora il bomber gialloblù a puntare la porta con un destro preciso dal limite, Venturini però si allunga bene. Il Faetano resiste e poco prima del riposo va persino vicinissimo al pari: punizione del subentrato Mariani che la pennella all’incrocio, Zavoli vola e la tocca quanto basta per mandarla sulla traversa.

Ripresa ancora più divertente. Si comincia al 64’ quando Mazzotti si inserisce bene su corner e va a centimetri dal raddoppio. Lo stesso vale per il destro al limite di Marco Gasperoni qualche minuto più tardi. La Fiorita vuole chiuderla ma il Faetano si difende alla grande, merito soprattutto di Venturini che chiude prima su Gasperoni (73’) poi su Zafferani (83’). La gara rimane in bilico e un minuto dopo il Faetano pareggia: cross di capitan Zonzini per Abbadessa che sfrutta la non perfetta uscita di Zavoli per batterlo con un colpo di testa in pallonetto. Ma non finisce qui. Nel recupero il Faetano spreca un ghiotto contropiede e sull’azione conseguente viene punito: al 92’ infatti Affonso strappa sulla destra e arriva sul fondo, la mette poi in mezzo per Jacopo Semprini che non può sbagliare. È il gol del definitivo 2-1 per La Fiorita che vince così la terza di fila.

Un punto a testa invece per Cosmos e Murata. La prima occasione della partita di Dogana arriva dopo solo 8’ con la punizione di Fermi – potente e precisa – che si stampa sulla traversa. Il Cosmos ha il pallino del gioco in mano e prova nuovamente a sbloccarla: Hamati se ne va palla al piede e incrocia bene con il destro ma Bracconi si fa trovare pronto, sulla ribattuta ci prova anche Fermi che però sbatte sul muro dei Bianconeri.

Nella ripresa il copione non cambia, con il Murata che si rifugia sempre grazie ad un ottimo Bracconi.

L’equilibrio tra le due squadre rimane così fino al 68’ quando è il Cosmos a sbloccarla: corner in area per la testa di Robba, Bracconi respinge ma il più veloce è Mazzoni che ribadisce in rete.

Il gol subìto va a cambiare l’attitudine del Murata che reagisce e ruggisce: al 82’ ecco il cross sul primo palo di De Biagi, arriva Gashi che attacca benissimo lo spazio e poi scarica un gran destro che fredda Semprini. Il Cosmos non ci sta e poco prima del novantesimo Islamaj ha la palla della vittoria ma c’è Bracconi – tra i migliori in campo questa sera – che dice no con un riflesso fondamentale. A Dogana finisce 1-1.