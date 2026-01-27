Calcio RSM, la Folgore stende il Faetano 2-0

Nel recupero della 18esima giornata successo con reti di Malaponti e di Martins. La Folgore in classifica sale a quota 30 e aggancia il Domagnano al quinto posto

Il recupero della 18° giornata di Campionato Sammarinese sorride alla Folgore che con un gol per tempo ha la meglio sul Faetano. La gara di Acquaviva si sblocca nel primo quarto d’ora: è infatti il 13’ quando Zeka dalla mediana sbaglia il passaggio e regala il pallone a Pancotti che lo porta avanti e apre per Augusto Garcia Rufer. L’attaccante giallorossonero serve poi elegantemente di prima Malaponti che legge bene l’azione infilandosi in area e finalizzando poi il gol dell’1-0.

La Folgore continua a fare la partita ed insiste alla ricerca del raddoppio. A salvare il Faetano è Venturini – uno degli ex della sfida – che prima respinge su Ura (18’) poi due volte in rapida successione (33’) sulla potente incornata di Augusto Garcia Rufer e sul conseguente tentativo di tap-in di Malaponti. Il Faetano si vede solamente sull’azione conseguente con il tiro di Contino che esce lontano dallo specchio. Poco prima del riposo, altra chance per la squadra di Lasagni ancora con Garcia Rufer ma Venturini sfodera un altro fondamentale intervento per evitare il raddoppio degli avversari.

Sperindio però scuote i suoi e dall’uscita degli spogliatoi è un Faetano completamente diverso. Al 50’ il neoentrato Peri va a centimetri dalla deviazione vincente poi poco dopo ci prova anche Elia ma De Angelis la blocca in due tempi. Il momento è decisamente a favore dei Gialloblù perché cinque minuti più tardi è capitan Zonzini a calciare direttamente in porta su punizione colpendo una clamorosa traversa. La gara è equilibrata e la Folgore prova a riprendere in mano il gioco. Al 69’ si riaccende la squadra di Lasagni con Garcia Rufer che di tacco serve Pancotti in area, l’esterno sammarinese però da ottima posizione colpisce il palo esterno. È però questione di minuti per il raddoppio della Folgore: al 71’ il neoentrato Cateni affonda sul lato corto e scarica per Adami Martins che calcia di prima e non sbaglia.

Il Faetano prova a reagire qualche minuto più tardi ma in mischia il tentativo di Contino non trova la porta. La gara poi scivola via sino ai minuti finali, senza particolari sussulti. La vince dunque la Folgore che in classifica sale a quota 30 e aggancia il Domagnano al quinto posto.