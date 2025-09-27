Calcio RSM, La Forita alla sfida Tre Penne. La vigilia dell’ex Barretta

Il difensore: “Nel Tre Penne ho giocato nelle ultime tre stagioni e con cui ho conquistato anche un titolo. Sarà sicuramente una partita molto sentita per me"

Archiviato il pareggio a reti bianche contro la Folgore nell’infrasettimanale di Coppa Titano si torna a parlare di campionato. Per La Fiorita, che in questo avvio di stagione ha messo in fila un pareggio e due vittorie, domani (ore 15:00 ad Acquaviva) ci sarà un banco di prova importante: i gialloblù sfideranno la capolista Tre Penne, unica formazione, insieme al Tre Fiori, ad essere a punteggio pieno e a non aver subito reti.

Sono tanti, tra le fila de La Fiorita, gli ex della squadra di Città. Tra questi il difensore Antonio Barretta.

“Il Tre Penne è la squadra dove ho giocato nelle ultime tre stagioni e con cui ho conquistato anche un titolo – racconta -. Sarà sicuramente una partita molto sentita per me come, immagino, per il mister”.

Un pareggio contro i campioni in carica della Virtus e due vittorie: come giudichi la vostra partenza in campionato?

“Come avvio di stagione e come bottino penso che siano positivi, anche se ancora abbiamo giocato poche partite. Peccato per il pareggio di mercoledì in Coppa, ma sono fiducioso. Come squadra abbiamo tanta qualità e il mister ha varie soluzioni anche sul piano del gioco. Siamo una rosa molto competitiva a mio avviso”.

La partita di domani sarà un altro banco di prova importante per testare le vostre ambizioni. Come ci arrivate?

“Secondo me la squadra è pronta. Queste partite solitamente si preparano da sole. Sono sfide molto sentite a San Marino, belle da vivere e da giocare. Personalmente, non vedo l’ora”.

Sei approdato a La Fiorita proprio dal Tre Penne: che obiettivi intendi raggiungere con questa squadra?

“Le nostre ambizioni sono chiare fin dall’inizio. Ogni domenica, per noi, è come se fosse l’ultima partita perché conosciamo la nostra situazione a livello di classifica. Andiamo dritti per la nostra strada e affrontiamo tutte le partite con l’obiettivo di andarle a vincere. Anche quella di domani l’affronteremo così”.