Calcio RSM, la Juvenes Dogana ritrova il Tre Penne: obiettivo tornare a sorridere

I biancorossoblù in campo domenica prossima ad Acquaviva dopo tre ko consecutivi per 2-1

Dopo una settimana intensa e caratterizzata da tre ko tutti con il risultato di 2-1, la Juvenes Dogana torna in campo domenica 20 settembre alle ore 15 allo stadio di Acquaviva per affrontare il Tre Penne nella quarta giornata del campionato sammarinese di calcio a undici. Un appuntamento che arriva dopo un avvio di stagione fatto di risultati alterni, ma nel quale i biancorossoblù hanno mostrato segnali incoraggianti sul piano delle prestazioni.



La Juvenes Dogana aveva inaugurato il campionato con il convincente 4-0 sul Faetano, prima di incassare il 2-1 dalla Libertas nella seconda giornata. A seguire, la formazione di Michele Camillini ha affrontato nuovamente il Tre Penne nell'andata degli ottavi di finale di Coppa Titano, uscendo sconfitta per 2-1. Domenica scorsa, infine, è arrivato il ko nel derby del castello di Serravalle contro la Folgore, con i biancorossoblù capaci di rimettere in equilibrio la partita grazie alla rete di Lorenzo Dormi prima del definitivo gol della formazione avversaria nella ripresa.



Proprio la capacità di ripartire dalle prestazioni rappresenta uno dei punti di partenza in vista del nuovo confronto con il Tre Penne. «Arriviamo da due partite in cui, nonostante le buone prestazioni, purtroppo non siamo riusciti a raccogliere quanto meritavamo – spiega Stefano Sartini – contro il Tre Penne in Coppa abbiamo disputato una gara positiva, mentre con la Folgore in campionato abbiamo confermato di essere una squadra capace di giocarsela alla pari con chiunque».





Il difensore biancorossoblù, autore della rete nella sfida contro la Libertas, sa bene che domenica servirà alzare ulteriormente il livello di attenzione. «Sappiamo che affronteremo un avversario forte, che abbiamo già avuto modo di conoscere la scorsa settimana. Sarà importante essere il più compatti possibile, concedere poco e sfruttare al massimo le occasioni che riusciremo a creare. Dovremo affrontare la partita con attenzione e determinazione, consapevoli delle nostre qualità».

Sartini sta inoltre vivendo un momento personale positivo, ma mette il gruppo davanti alle soddisfazioni individuali. «Sono contento di essere riuscito a dare il mio contributo alla squadra, ma penso che il merito sia soprattutto del lavoro di tutti i miei compagni. Cerco semplicemente di dare il massimo ogni volta che scendo in campo e di mettere le mie caratteristiche a disposizione del gruppo. Il gol è stato sicuramente una bella soddisfazione, ma quello che conta davvero è riuscire ad aiutare la squadra a ottenere i risultati che merita».



A condividere l'analisi è Lorenzo Dormi, grande ex della sfida di domenica e protagonista nell'ultimo derby con la Folgore. Per il giocatore nelle ultime due partite è mancato soprattutto qualcosa nella gestione della seconda parte di gara. «Penso che la prestazione ci sia stata in entrambe le partite, soprattutto contro il Tre Penne e contro la Folgore. Secondo me abbiamo disputato un ottimo primo tempo in entrambe le occasioni. Nel secondo tempo, invece, ci è mancato un po' di coraggio in più: ci siamo abbassati troppo e abbiamo lasciato troppo gioco ai nostri avversari. È proprio questo il coraggio che, secondo me, ci è mancato in quelle due partite».



Dormi ha già ben presente le difficoltà che attenderanno la Juvenes Dogana questa domenica. «Quella contro il Tre Penne è ovviamente una partita difficile, perché affrontiamo una squadra forte, come abbiamo visto anche in Coppa. Ci vorrà ancora maggiore attenzione. Per il resto, dobbiamo approcciarla come abbiamo fatto nelle ultime partite dall'inizio del campionato, perché credo che l'atteggiamento con cui affrontiamo le gare sia quello giusto».



Il centrocampista offensivo, tornato protagonista anche dal punto di vista realizzativo nel derby di domenica scorsa, guarda con fiducia al percorso intrapreso dalla squadra. «Ci siamo, secondo me è la strada giusta. Ci manca qualcosa, però stiamo lavorando nella direzione giusta. Sono contento anche delle mie prestazioni, perché cerco sempre di dare il massimo e di aiutare la squadra a raggiungere l'obiettivo massimo. Purtroppo in queste partite non siamo riusciti a ottenere quello che volevamo, ma dobbiamo continuare così. Spero di continuare a fare sempre meglio per aiutare i miei compagni a raggiungere obiettivi importanti».



La sfida con il Tre Penne rappresenta dunque un nuovo banco di prova per la Juvenes Dogana, chiamata a trasformare le buone sensazioni mostrate nelle ultime uscite in punti. A distanza di pochi giorni dalla sfida di Coppa Titano, i biancorossoblù conoscono già le caratteristiche dell'avversario e potranno contare sulla consapevolezza maturata nei novanta minuti precedenti. L'obiettivo è ripartire dal lavoro, dalla compattezza e dalla convinzione nelle proprie qualità per tornare a muovere la classifica.

