Calcio RSM, la Libertas sfida l'Academy con i nuovi acquisti: l'imperativo è vincere

Sabato riprende campionato, poi le sfide con Domagnano (martedì) e Cailungo (sabato): servono almeno sei punti per fare un passo verso i playoff

Saltata per il maltempo l’ultima giornata del girone di andata contro la Virtus (la data del recupero non è stata ancora fissata), il campionato della Libertas riprende con la prima giornata di ritorno: si gioca sabato alle ore 15 a Montecchio contro l’Academy San Marino, penultima in classifica, unica formazione a non avere mai vinto (tre pareggi e 11 sconfitte).

Una sfida che apre una settimana impegnativa e molto importante per il futuro in quanto martedì a Acquaviva (21,45) la Libertas affronta il pericoloso Domagnano terzo in classifica e sabato prossimo a Domagnano (ore 15) il Cailungo (terzultimo con cinque punti).

“Adesso restiamo concentrati sul primo appuntamento, che non possiamo assolutamente sbagliare se vogliamo raggiungere un posto utile nei playoff – spiega il direttore sportivo Emiliano Vitiello – . All’andata, all’esordio, abbiamo pareggiato scontando una condizione fisica ancora da raggiungere, adesso partiamo alla pari sotto questo profilo e con gli innesti sul mercato di gennaio crediamo di avere una squadra più competitiva. Vogliamo iniziare l’anno nella maniera giusta, cioè con i tre punti e pur con le difficoltà legate al maltempo durante la sosta ci siamo preparati al meglio”.

In attesa di trovare un terzino destro, sul mercato si è rafforzato il reparto avanzato con gli arrivi di Cozzino, Fabbri e Guidotti per cui la casella lasciata libera da Osayande è stata riempita a dovere ed inoltre ritorna dall’infortunio Capparelli mentre invece David Tomassini sarà fuori a lungo per l’operazione alla clavicola.

In più sono stati inseriti in lista il difensore ex Diegaro e Cervia Daniel Cappello, l’esperto difensore mancino Enrico Mantovani, gli altri giovani difensori Edoardo Guelfo (2005) e Giacomo Rossi (2006). Svincolati, invece, i terzini Matteo Rizzo e Matteo Mazzotti ed il centrale Altoe oltre al terzo portiere Davide Martini.

“Dopo aver chiuso l’ultima partita in 13 con il secondo portiere in campo, ora la nostra rosa è più lunga e riteniamo competitiva per conquistare i playoff, il nostro obiettivo stagionale, sarà però come sempre il campo a verificare la bontà delle nostre scelte – continua il ds Vitiello –. In attacco abbiamo un ventaglio di scelte maggiori, possiamo giocare con due o tre attaccanti ed anche i cambi assicurano affidabilità. Le prossimi tre partite saranno molto importanti, in particolare le due partite con San Marino Academy e Cailungo. Fare il pieno in quelle due partite significherebbe fare un bel salto in classifica”.