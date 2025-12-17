Calcio RSM, la Libertas tessera a gennaio due attaccanti: Guidotti e Cozzino

Sul mercato il club pesca anche l'esterno d'attacco Patrick Fabbri e il veterano Alberto Montanari

Che contro il Tre Fiori farla franca sarebbe stata un’impresa titanica era noto a tutti, ma per come è maturato il 4-0 finale la sconfitta è ancora più pesante.

“Siamo partiti male, in meno di venti minuti abbiamo subito i quattro gol. L’approccio è stato sbagliato, abbiamo commesso gravi disattenzioni in fase difensiva in almeno due dei quattro gol – spiega il presidente Massimo Ghiotti – Nella ripresa abbiamo fatto meglio, ma la partita di fatto era già chiusa”.

La classifica dice che vi giocate l’ultimo posto playoff con il Faetano: in classifica siete appaiati a 11 punti. Ritiene che le avversarie a sei e sette lunghezze (Juvenes Dogana, Pennarossa e Fiorentino) siano raggiungibili?

“Il girone di ritorno è un altro campionato in virtù del mercato, abbiamo scontro diretti da vincere che all’andata abbiamo pareggiato maldestramente o addirittura perso: infilando qualche vittoria possiamo scalare qualche posizione di classifica. La cosa importante, comunque, è raggiungere i playoff”.

Per questo motivo il valente direttore sportivo Emiliano Vitiello ha già compiuto alcune operazioni in entrata. Sono arrivati oltre all’attaccante Roberto Guidotti e all’esperto esterno Patrick Fabbri, che ha militato nei professionisti, il bomber Enrico Cozzino, classe 2001, in forza in questa stagione al San Pietro in Vincoli, già al Diegaro e al Del Duca in Eccellenza. A questi si aggiunge il terzino mancino Enrico Mantovani, classe 1986, anche lui con esperienza in Promozione. Questi giocatori per la prima partita dell’anno contro la Virtus (10-11 gennaio) potrebbero non essere disponibili in quanto il mercato apre i battenti l’8 gennaio.

In compenso hanno lasciato il club l’attaccante Leonardo Uva, i terzini Matteo Mazzotti e Matteo Rizzo ed il brasiliano Jonathan Maciel.

“Abbiamo operato un restyling della rosa per giocarci al meglio le nostre carte nella seconda parte di stagione – spiega il ds Emiliano Vitiello – Crediamo che questi innesti miglioreranno la qualità della Libertas. Il nostro obiettivo è consolidare l’undicesimo posto e se possibile migliorarlo. Sono fiducioso che ci riusciremo”.

Intanto bussa alle porte il match di domenica a Montecchio contro il Tre Penne, al quarto posto in campionato e uscito dalla Coppa Titano. “Rimane una squadra di alto profilo che affrontiamo con la rosa contata – conclude Vitiello – ma faremo il massimo di quanto è nelle nostre possibilità”.