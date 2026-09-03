Calcio RSM, la Libertas tessera il centrocampista Moussa Simaha

Classe 1999, di originese senegalese, ha esperienza in serie D in Italia e nella serie C belga. Sabato sfida alla Juvenes Dogana

Dopo il pari conquistato quasi a fil di sirena contro la Cosmos, la Libertas si appresta ad affrontare sabato a Montecchio (ore 15) la Juvenes Dogana reduce dal successo nell’anticipo sul Faetano.

La squadra di Achille Fabbri si presenta con un nuovo giocatore tesserato nelle ultime ore di mercato: il centrocampista Moussa Simaha, senegalese classe 1999, trascorsi in Italia con Prato, Albenga e Seravezza Pozzi, ed esperienze nella serie C belga.

“E’ un giocatore strutturato, che sfiora l’1,90 di altezza – spiega il tecnico – si è allenato in questo periodo da solo e nell’ultima settimana con noi. E’ un giocatore che, oltre ad allungare la rosa, ci permette di dare più soluzioni al centrocampo in cui può occupare tutte e tre le posizioni e dare un importante contributo”.

Simaha sarà disponibile per la partita di sabato, probabilmente in panchina. Mister Fabbri, soddisfatto della prova d’esordio della Libertas?

“Abbiamo conquistato un bel punto, bravi i miei giocatori a sfruttare al meglio la punizione che ci ha portato alla marcatura. Ho visto delle belle cose, altre meno e tutti noi siamo consapevoli che dobbiamo lavorare per crescere, acquistare maggiore compattezza ed il giusto equilibrio di squadra, ed alzare l’intensità di gioco. La partita d’esordio è stata molto condizionata dal caldo, sabato a Montecchio sotto l’aspetto meteo se possibile sarà anche peggio, ma avremo una settimana in più di allenamento nelle gambe”.

Inizia un tour de force: sabato la Juvenes, mercoledì 9 la sfida di Coppa Titano contro la Folgore allo stadio di Dogana (ore 20,45), sabato 12 a Fiorentino terzo turno contro la Virtus...

“Ora nella testa abbiamo solo la Juvenes Dogana, una squadra pericolosa, che sull’intelaiatura collaudata della scorsa stagione ha inserito pedine importanti tra cui Montanari e Dormi – spiega mister Fabbri - . L’ho vista all’opera contro il Faetano e mi ha fatto un' ottima impressione soprattutto dalla cintola in su. Una sfida complicata che dobbiamo affrontare con la massima convinzione”. Nelle file della Libertas saranno assenti Lepri e Manuel De Biagi.



