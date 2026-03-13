Calcio RSM: La Libertas vola, playoff più vicini. Morelli: 'Siamo compatti'

Il veterano (41 anni), match winner contro il Pennarossa (sesto gol stagionale): 'Se riesci a fare il pieno anche quando non brilli è un buon segno'

La vittoria sul Pennarossa (1-0) nello scontro diretto per un posto nei playoff ha sorriso alla Libertas, al quinto successo nelle ultime sette partite. Un hurrà firmato, dopo un batti e ribatti in area propiziato da un lancio dalla trequarti di Senja, dal veterano Gianluca Morelli, 41 anni compiuti da poco, trasformatosi nel tempo da attaccante a prezioso centrocampista. Con sei gol è il miglior marcatore della formazione di Buda.

"Abbiamo dato dimostrazione di grande compattezza, nella ripresa abbiamo saputo soffrire e portato a casa tre punti preziosi che ci lanciano verso l’over season – spiega il veterano della Libertas, nella vita di tutti i giorni produttore musicale e fonico - . E’ vero che abbiamo sfoderato prestazioni migliori, ma se riesci a fare il pieno anche quando non brilli è un buon segno”.

Ora Cosmos, Fiorentino e Juvenes Dogana, quest’ultima appaiata alla Libertas a quota 28 punti. Vi guardate solo alle spalle oppure pensate che potreste migliorare la posizione?

“La cosa importante è raggiungere i playoff, il traguardo stagionale, se poi riusciamo a scavalcare la Juvenes Dogana tanto meglio. La cosa importante è tenere a distanza di sicurezza il Pennarossa, la prima squadra fuori dai playoff: a sei partite dalla fine è distanziata di sette lunghezze. Non dobbiamo rilassarci, ma stare sempre sul pezzo perché la nostra storia dice che in questa maniera abbiamo più probabilità di fare punti. Del resto, molti dei nostri risultati utili sono arrivati sempre dopo una strenua lotta, anche al 90’ e oltre come per il 2-2 contro una squadra di rango come La Fiorita, segno del carattere della nostra rosa che a gennaio grazie a nuovi innesti ha migliorato il suo organico”.

Domenica sul campo di Domagnano vi aspetta la Cosmos.

“E’ un avversario di rango, ma non partiamo affatto battuti. Nel gruppo c’è entusiasmo e voglia di continuare a sorridere. La cosa importante è mantenere la compattezza e lo spirito di gruppo che sta contraddistinguendo la nostra seconda parte di stagione”.