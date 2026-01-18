Calcio RSM, la nebbia padrona dei posticipi: due pareggi e un rinvio

Rinviata Tre Fiori-Cosmos, pareggi in Juvenes Dogana-San Giovanni e Virtus-La Fiorita

E' la nebbia la grande protagonista della sedicesima giornata di Campionato Sammarinese 2025-26. Dopo aver condizionato non poco gli anticipi, anche nel programma domenicale ha fatto sentire il suo peso. La sfida di Fiorentino, che coinvolgeva Tre Fiori e Cosmos, dura meno di 400”: Avoni sospende l’incontro dopo 6’20” sul risultato di 0-0 e – attesi i canonici 45’ per un’ulteriore valutazione – ha omologato il rinvio dell’incontro, a seguito di sopralluogo con i capitani Prandelli e Mularoni.

Sembrava dover subire medesima sorte il big match tra La Fiorita e Virtus, che muove non prima delle 15:55. In questo caso, l’attesa non schiude al rinvio. Anzi, si parte a ritmi immediatamente alti: Affonso apre le marcature all’8’ su assist del connazionale Cicarelli, mentre sul fronte opposto i campioni in carica impattano sull’asse Lombardi-Buonocunto un attimo prima del quarto d’ora. Successivamente Scappini e Olcese non pungono, mentre Passaniti è straordinario nel negare il nuovo vantaggio a Vitaioli – replicando sulla girata di Affonso da posizione defilata.

Nella ripresa la visibilità è perfetta e già al 52’ la Virtus ha la palla della rimonta: Montanari arriva a calciare dal cuore dell’area di rigore, superando Zavoli ma non Dormi – provvidenzialmente appostato sulla linea di porta. Il fantasista gialloblù si distingue anche in fase offensiva, chiamando Passaniti all’intervento plastico a metà ripresa. Di lì a qualche minuto, il portiere della Virtus deve mettere le mani anche sul destro di Vitaioli. Nel finale sale di tono la squadra di Bizzotto, ma il risultato non cambia: i Neroverdi agganciano la vetta, a pari punti con il Tre Fiori che dovrà però recuperare la sfida rinviata nel pomeriggio col Cosmos.

L’unica partita che ha rispettato l’originale programma è Juvenes Dogana-San Giovanni, disputata a Domagnano. Nel prepartita la Juvenes Dogana celebra le 150 presenze di capitan Merli, recordman all-time di presenze con i Biancorossazzurri dall’anno della fusione tra Juvenes e Dogana (2000). Condizioni di visibilità accettabili, in questo caso, ma è dal punto di vista dei contenuti che c’è poco da vedere. Il primo tempo scivola via senza reti né particolari emozioni. Nella ripresa è il San Giovanni a bucare nebbia e porta: il primo gol stagionale di Tiraferri, su intuizione di Palumbo, vale il vantaggio al 69’. La Juvenes Dogana si riversa in avanti e rimette tutto in equilibrio all’81’ grazie alla stoccata di Aprea, che sale a quota sei reti in campionato anche grazie alla complicità di Casadei.

Nel finale non ci sono ulteriori emozioni: gli uomini di Boldrini agganciano il Fiorentino al settimo posto, mentre il San Giovanni – col terzo pareggio consecutivo – rimanda l’appuntamento con la vittoria, latitante da otto turni.