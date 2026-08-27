Calcio RSM, la rinnovata Libertas al debutto con la Cosmos

Si gioca sabato ad Acquaviva alle ore 15. Negli ultimi giorni di mercato in rosa potrebbe essere inserita un'altra pedina

Scatta il campionato e all’esordio la Libertas affronta sabato ad Acquaviva (ore 15) la Cosmos, una delle big profondamente rinnovata rispetto alla scorsa stagione come del resto la squadra allenata da Achille Fabbri.

Mister Fabbri, a che punto è la Libertas? Soddisfatto della rosa a sua disposizione?

“Abbiamo lavorato molto dal 3 agosto, quasi tutti i giorni allo stadio Calbi, giocando solo tre amichevoli (tutte vinte) per concentrare i nostri sforzi sulla ricerca dell’affiatamento e sulla costruzione di una forte identità di squadra. Siano sulla buona strada, i ragazzi si stanno impegnando a fondo e sono soddisfatto del loro atteggiamento. Massimo impegno, spirito di sacrificio, determinazione, sono requisiti fondamentali sempre e tanto di più in questo tipo di campionato dove, big a parte, gran parte delle squadre sono sullo stesso livello. Sono contento della rosa composta da 22 giocatori, un mix di giovani (si è aggiunto al gruppo il 2007 ex Santarcangelo e Bellaria Alessandro Gabellini) ed esperti (è arrivato anche il veterano sammarinese Luca Tomassoni). Il lavoro della società nel periodo estivo è stato laborioso perché si è dovuto praticamente ricostruire, ma riuscito e la ringrazio. Da qui alla fine del mercato contiamo di poter inserire un altro giocatore di spessore per rendere più lunga e competitiva la rosa. Ora la parola spetta al campo”.

L’obiettivo della Libertas qual è?

“Fare meglio del decimo posto della stagione scorsa”.

Che partita si aspetta all’esordio?

“Si affrontano due squadre che hanno cambiato volto, quindi credo che per entrambe, tenuto conto anche del caldo, sarà un po’ andare con curiosità alla scoperta di se stessi. Comunque la rosa del Cosmos è di prima qualità, le amichevoli a quanto ho visto sono state positive, per cui ci aspetta un avversario molto tosto che darà da subito la misura del nostro valore”.