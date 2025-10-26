Calcio RSM: la Virtus aggancia la vetta, terza di fila per il Cosmos

Termina con un pareggio giusto la sfida di Domagnano tra Juvenes-Dogana e Fiorentino

La Virtus batte di misura il Faetano e aggancia il Tre Fiori in vetta al campionato. Nella gara odierna del settimo turno, gli uomini di Bizzotto sfruttano al meglio lo stop dei Gialloverdi di Girolomoni infilando la quinta vittoria consecutiva. In avvio è però il Faetano a spaventare i campioni di San Marino con il colpo di testa di Romano che esce di un soffio. La Virtus inizia a prendere in mano la gara e al 26’ si porta in vantaggio: punizione di Buonocunto telecomandata per l’incornata vincente di Zenoni. Buonocunto è poi protagonista in negativo in avvio di ripresa: il numero dieci su rigore ha l’occasione per far raddoppiare i suoi ma il suo tiro si stampa sull’incrocio. Il Faetano resta così in partita e all’ora di gioco rimette tutto in parità: Romano è una furia sulla destra e galoppa veloce poi una volta entrato in area la mette forte in mezzo, arriva Battistini che intercetta ma spedisce la sfera nella propria porta. Dopo l’autogol, la Virtus si ricompatta e dieci minuti dopo rimette il naso avanti: azione stupenda dei Neroverdi con Montanari che va in verticale per Buonocunto che con un delizioso colpo di tacco vede Scappini che non può sbagliare davanti a Lazzarini. È il gol che vale il tre punti per la Virtus che nel finale va vicino al gol con Villanova e Scappini. A Bizzotto va bene così. Vittoria e capolista assieme al Tre Fiori.

Grande momento di forma per il Cosmos che batte 3-1 la San Marino Academy e infila la terza vittoria consecutiva. Ad Acquaviva la squadra di Selva la sblocca al 12’ con Monceri che dalla destra la mette in mezzo dove c’è Islamaj che da due passi non fallisce. L’ex Tre Fiori è letale poco più tardi quando raddoppia per i suoi: cross dalla sinistra in area, Zavoli e Borasco si ostacolano e così per Islamaj è facile segnare il 2-0. Sul finale di tempo arriva il tris per il Cosmos: Mazzoni va in verticale per Fermi che di prima dal limite serve benissimo Mossolini il quale poi trafigge Borasco. Si passa alla ripresa dove l’Academy inizia al meglio: è il 50’ quando la staffilata di Alessandro Righi è bella quanto efficace per gonfiare la rete e accorciare. Il Cosmos però resta in controllo e nel finale (82’) ci vuole una doppia parata di Borasco ad evitare il peggio in casa Academy. Il club di Serravalle vince e sale così in doppia cifra in classifica al 7° posto.

Termina invece con un pareggio giusto la sfida di Domagnano tra Juvenes-Dogana e Fiorentino. È la squadra di Boldrini a portarsi avanti dopo soli cinque minuti: Pasolini la mette in area per Aprea che è bravo ad incrociare con il destro siglando l’1-0 per la Juvenes-Dogana. Quattro minuti più tardi e il Fiorentino dell’ex Costantini ha la chance di rimettere tutto in parità ma il rigore di Evaristi viene neutralizzato da Davide Colonna.

Ad inizio ripresa però nuova occasione, ancora dal dischetto, per il Fiorentino. Il tiro di Abouzziane al 49’ sbatte sul braccio di Bakalyar, e dunque nuovo rigore. Questa volta si presenta Abouzziane che non sbaglia e fa 1-1. Punteggio che rimane così fino al triplice fischio, con un punto a testa.