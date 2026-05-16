Calcio RSM, la Virtus rimonta per prendersi la piazza d’onore

Battuta La Fiorita per 2-1. Il Tre Penne si è imposto nella finale per il quarto posto finale superando il Domagnano

Al San Marino Stadium, Virtus e La Fiorita fanno scendere il sipario sul Campionato Sammarinese 2025-26. L’ultima partita di postseason si è svuotata dell’obiettivo primario, vale a dire la qualificazione alla Conference League: per entrambe, obiettivo già certificato dall’esito delle semifinali playoff ed il contemporaneo approdo alla finale di Coppa Titano de La Fiorita.

Dopo il minuto di silenzio disposto per commemorare la scomparsa di Romeo Casadei – tra i fondatori de La Fiorita e collaboratore di lungo corso della FSGC – è proprio il club di Montegiardino a farsi pericoloso sull’asse Zaccaria-Olcese. La punta incrocia col destro, sbattendo sulla base del palo di Passaniti. I Gialloblù si fanno preferire, rendendosi pericolosi anche con Semprini in due diverse circostanze. Il vantaggio è così meritato e matura al 28’, con una micidiale ripartenza di Affonso che – smarcato in area da Zaccaria – sceglie lo scavetto per sbloccare il risultato.

La situazione di parità dura una manciata di minuti: un errore di Golia permette alla Virtus di ribaltare il fronte con Scappini e Buonocunto; il trequartista arma il destro di Piscitella che Vivan non trattiene per la gioia di Golinucci – a segno col tap-in. Il centrocampista sammarinese, per il terzo anno consecutivo, segna nell’ultima partita di campionato della Virtus (assoluta o di regular season, avendo colpito anche nel 9-0 alla Libertas). All’intervallo il risultato è in perfetta parità, condizione che – se confermata al termine del secondo tempo – porterebbe l’incontro ai supplementari.

In avvio di ripresa, Buonocunto propone al centro per Scappini – innocuo con un colpo di testa in totale libertà. Scena che si ripete al 50’, quando a cercare la punta sul secondo palo è Amati. Il terzo tentativo è quello giusto: due minuti dopo, Scappini è impeccabile davanti a Vivan – aprendo il piattone per la rimonta Neroverde. Gran parte del merito va riconosciuto a De Santis, efficace nel recuperare palla nella propria trequarti per poi servire il compagno coi tempi giusti dopo aver portato palla per cinquanta metri.

La Fiorita risponde col destro di Serifoski, deviato in corner da Passaniti. Sul fronte opposto, Scappini e Lombardi – subentrato all’intervallo – calciano alto da buona posizione. Così, La Fiorita prova ad approfittarne con Dormi: il fantasista, in campo all’ora di gioco, colpisce la base del primo palo dopo lo scarico di Affonso. Si tratta anche dell’ultima vera occasione per rientrare in carreggiata per i Gialloblù, battuti di misura al termine dei due minuti di recupero concessi da Beltrano. Poco male, in quanto la squadra di Ceci punterà domenica prossima alla sua ottava Coppa Titano – da contendere al Tre Fiori.

Nel primo pomeriggio, ad Acquaviva, il Tre Penne si è imposto nella finale valevole per il quarto posto finale – superando il Domagnano. Successo ipotecato nel primo tempo con gli acuti di Palazzi (rigore), Peluso e Badalassi. Nella ripresa Bonetti accorcia le distanze, ma senza riuscire a rientrare del tutto in partita: la squadra di Bonini vince 3-1.