Calcio RSM, l’en plein del Tre Penne all’esame La Fiorita

Oggi si giocano Libertas - San Giovanni, Fiorentino - Domagnano, San Marino Academy - Tre Fiori e Juvenes Dogana - Cailungo

L’ottavo di andata di Coppa Titano non ha sporcato i numeri del Tre Penne, rimasta l’unica squadra di San Marino ad aver vinto sin qui tutte le partite stagionali - e senza incassare alcun gol. La squadra di Berardi – rientrato dalla squalifica proprio in occasione del match di coppa – sarà protagonista dell’indiscusso big match della 4° giornata, quello che la vedrà opposta a La Fiorita, peraltro una delle ex dell'allenatore biancoazzurro. Del resto, di fronte al proprio passato – recente e brillantissimo – si ritroverà anche Stefano Ceci, attuale tecnico della formazione di Montegiardino.

La Fiorita e Tre Penne oggi sono meno distanti rispetto a quel che non dica la classifica, giocoforza influenzata dalla penalizzazione di cinque punti comminata alla società gialloblù. Le statistiche dicono che entrambe sono imbattute in stagione e che entrambe hanno grande facilità di andare a rete, considerando che La Fiorita vanta il miglior attacco (10 reti) ed il Tre Penne il secondo (9 reti), in coabitazione con il Domagnano. Quanto basta, insomma, per attendersi fuochi artificiali dall’incontro che andrà in scena domenica alle 15:00 allo stadio di Acquaviva. Restando nel programma dei posticipi - che saranno quattro – attira grande attenzione anche l’incrocio fra Cosmos e Virtus, impegnate a Montecchio, sempre alle 15:00. Con il successo in Coppa Titano sul San Giovanni la squadra di Andy Selva si è finalmente sbloccata in stagione, ma è ancora alla ricerca della prima gioia piena in campionato, dove finora il bottino dei Gialloverdi è stato magro: un punto in tre partite.

La Virtus invece non ha giocato in coppa e per questo potrà beneficiare di forze più fresche. L’obiettivo dei campioni in carica - imbattuti in campionato come Tre Penne, Tre Fiori, Domagnano e La Fiorita – è quello di centrare il terzo successo di fila, condizione necessaria per continuare ad insidiare la vetta occupata da Tre Penne e Tre Fiori, o magari anche conquistarla qualora le due capolista incappassero in un passo falso.

A proposito del Tre Fiori, la squadra di Girolomoni è stata l’ultima avversaria del Pennarossa, che con il pareggio di coppa ha ritrovato morale dopo tre sconfitte di fila. Non solo: ha trovato anche il primo gol stagionale, e chissà che questo non abbia fatto in qualche modo da innesco all’attacco biancorosso, il peggiore del torneo assieme a quello del Cosmos. Sulla strada degli uomini di Adrian Ricchiuti ci sarà il Faetano, oggi a quota 3 per effetto della vittoria d’esordio, cui sono seguiti due k.o. in campionato oltre a quello, più recente, in Coppa Titano.

Insomma, il desiderio di cambiare passo è ciò che accomuna entrambe le contendenti, una di fronte all’altra domenica alle 15:00 al campo sportivo di Domagnano. Allo stesso orario si sfidano anche Murata e Folgore, impegnate all’Ezio Conti di Dogana. Dopo aver ritrovato il successo contro il Faetano, ed aver ottenuto un buon pari in coppa contro La Fiorita, i ragazzi di Oscar Lasagni cercano continuità contro l’attuale fanalino del Girone Unico, che dal canto suo può trarre linfa e autostima dal brillante successo infrasettimanale conseguito a spese del Faetano, il primo stagionale per un Murata chiamato sempre a risalire l’impervia china dei punti di penalizzazione - divenuti 8 a seguito del pareggio di due giornate fa.

Quanto al programma degli anticipi del sabato, saranno due le fasce orarie previste. La seconda, quella delle 18:30, vedrà in azione sole due squadre, Cailungo e Juvenes-Dogana, opposte ad Acquaviva. I Rossoverdi sono in un buon momento, proseguito anche in Coppa Titano: cercano la seconda vittoria stagionale a spese di una compagine, quella biancorossoazzurra, che viene dai confronti con le due formazioni di Fiorentino: il primo, con il Tre Fiori, è costato il primo k.o. stagionale, mentre il secondo, con il Fiorentino, ha regalato agli uomini di Serravalle grandi dosi di adrenalina, date dal fatto di aver recuperato uno svantaggio di 0-2. Sarà a tutti gli effetti uno scontro diretto, dato che sia Cailungo che Juvenes-Dogana condividono quota 4 punti. Tre sono invece i match delle ore 15:00. La Libertas, a Montecchio, disputerà il terzo derby consecutivo dopo i due con il Cailungo. Il San Giovanni, avversario dei Granata, li guarda dall’alto in basso, ma per effetto dell’unico punto che separa del due “cugine”, entrambe alla ricerca della prima vittoria stagionale.

Anche la San Marino Academy deve ancora fare conoscenza con la prima esultanza piena. Per i ragazzi di Di Maio l’impegno della quarta giornata significa affrontare nuovamente una capolista: dopo il Tre Penne, contro il quale hanno ceduto di misura una settimana fa, c’è ora il Tre Fiori, a punteggio pieno come la formazione di Città ma reduce dal primo mezzo passo falso in stagione, vale a dire il pareggio di coppa con il Pennarossa. Questa gara si giocherà a Domagnano, mentre ad Acquaviva andrà in scena il confronto da due squadre ferite nell’infrasettimanale, benchè ad intensità differenti.

Se il Fiorentino – che vinceva 2-0 con la Juvenes-Dogana – può comunque contare su un pareggio che lascia tutto invariato in vista del ritorno, il Domagnano deve fare i conti con uno 0-3 che assomiglia molto ad un verdetto. Il campionato, però, sorride decisamente ai Lupi, fin qui in grado di mettere insieme due vittorie ed un pareggio e di veleggiare così ai piani alti della graduatoria, a bracetto con la Virtus. Ma non è troppo distante la formazione di Costantini, che ha perso all’esordio ma che poi ha saputo rimettersi in sesto con una vittoria ed un pareggio, ruolino che le consente, oggi, di essere a tiro di vittoria proprio rispetto ai rivali di giornata, e non solo a loro.