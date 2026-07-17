Calcio RSM, Libertas: a centrocampo ecco il 2007 Luca Guglielmo

Ha vinto il campionato di Promozione Marche con l'Aurora Treia (due gol). E' cresciuto nel Montecchio con cui ha debuttato in Eccellenza a 16 anni

La Libertas comunica di aver tesserato il centrocampista Luca Guglielmo. Pesarese della classe 2007, è cresciuto nel settore giovanile del K Sport Montecchio per poi approdare alla Vis Pesaro. Quindi nella scorsa stagione il ritorno al K Sport Montecchio, arrivato agli spareggi nazionali del campionato di Eccellenza. L’ultimo campionato l’ha giocato con la maglia dell’Aurora Treia (Promozione Marche girone B) che ha conquistato la promozione (per lui una ventina di presenze con due gol) vincendo anche la Coppa Italia.



“Sono una mezzala sinistra, ambidestro, e sono stato utilizzato anche nel ruolo di mediano; insieme al play cerco di costruire il gioco, far girare la squadra e all’occorrenza propormi per sfruttare il tiro perché sono uno che vede la porta – dice Guglielmo – Per ritagliarmi uno spazio importante ho deciso di mettermi in gioco nel campionato sammarinese, sarà una esperienza importante alla quale vado incontro con grande curiosità. Il primo impatto è stato positivo, arrivo molto determinato e voglioso di mettermi in mostra”.

