Calcio RSM, Libertas alla sfida con il Faetano: nel mirino i tre punti

Si gioca venerdì a Fiorentino. Mister Fabbri chiede attenzione e concentrazione contro un avversario giovane e frizzante



Venerdì in anticipo (stadio di Fiorentino ore 21,15) la Libertas gioca l’ultima partita prima della sosta per gli impegni della Nazionale contro il Faetano allenato da Floriano Sperindio e dal vice Emilio Di Stasio – due tecnici esperti del campionato sammarinese – una squadra giovane con un solo punto in classifica: pari contro San Marino l’Academy e due sconfitte per 4-0 contro la Juvenes Dogana (ma in zona Cesarini stava 1-0) e Tre Fiori. In Coppa Titano il Faetano ha perso contro il Domagnano per 3-1 ed il terzo gol è arrivato nel recupero.



“E’ una squadra viva il Faetano, giovane, che sa stare bene in campo e molto dinamica, brillante sotto il profilo fisico, che non va affatto sottovalutata – spiega il tecnico della Libertas Achille Fabbri che invita a non guardare i freddi numeri dell’avversario: zero gol fatti e otto subiti - . La sconfitta contro la Virtus per 2-0 ci ha lasciato l’amaro in bocca perché abbiamo colpito un legno, avuto due belle occasioni con Osayande e Melandri, il loro portiere ha compiuto un bell’intervento. Dobbiamo trasformare questa rabbia in energia positiva”.



Come giudica la prestazione della sua squadra?

“Al cospetto di una delle formazioni più competitive abbiamo fatto la nostra parte, ma non è bastato. Siamo in crescita, ma dobbiamo fare ancora meglio, in fase di possesso palla per essere più cinici sotto porta e in fase di non possesso, cioè avere più attenzione ed essere più concentrati per evitare così errori che paghiamo a caro prezzo come in occasione dei due gol della Virtus, il primo arrivato ad inizio della ripresa che non abbiamo approcciato al meglio. Dobbiamo alzare il livello, l’intensità di gioco. Mi aspetto di più da tutti. Vedo dei progressi che adesso dobbiamo trasformare in risultati positivi”.

Nella Libertas tutti disponibili, probabilmente anche Lepri che andrà in panchina.