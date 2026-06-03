Calcio RSM: Libertas, che colpo! Per l'attacco c'è bomber Osayande

Si tratta di un ritorno per l'attaccante che nel Pietracuta ha segnato sei gol, tra cui quello decisivo nel playout.

Primo importante colpo di mercato della Libertas che in settimana annuncerà il nuovo allenatore assieme allo staff.

Si tratta dell’attaccante Osayande, già alla Libertas nella prima parte di stagione e poi al Pietracuta dove è stato protagonista con i suoi sei gol , spesso decisivi, della rimonta della squadra di Massimo Zanini che poi ha fatto suo lo spareggio playout contro la Sampierana proprio grazie al bomber autore del gol dell’1-1.

“Siamo lieti di riabbracciare Osa, un amico della nostra società – commenta la dirigenza – aveva tante richieste in Eccellenza, Promozione e da patrte di club del campionato sammarinese, il fatto che abbia scelto la Libertas si riempie di orgoglio. Il nuovo progetto del club che punta a recitare un ruolo da protagonista lo ha convinto. Allestiremo una squadra competitiva”.

Della vecchia guardia sono confermati i soli Gianluca Morelli, Tommaso Nicolini e Fabio Tomassini.