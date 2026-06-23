Calcio RSM, Libertas: dopo Osayande ecco Cristiani, Foiera e Socciarelli

Dopo il bomber ingaggiati l'esperto portiere, il forte difensore ex Bellaria e il jolly che ha militato con Tre Fiori e Murata

La Libertas comunica l’arrivo di tre giocatori che si aggiungono all’attaccante Osayande, il primo volto nuovo della nuova. Nei prossimi giorni saranno definite altre operazioni.



Si tratta del portiere Alex Foiera, classe 1985, nativo di Forlimpopoli, una lunga carriera tra serie D (Russi, Vis Pesaro, Bellaria, Recanatese) ed Eccellenza (Diegaro sette stagioni, Casarano, Sampierana) e nell’ultima stagione Gambettola in Promozione. Garantisce affidabilità, personalità ed esperienza. Un leader per la difesa ed un esempio positivo per i più giovani.

Per la difesa ecco il laterale destro Andrea Cristiani, classe 2001. Cresciuto calcisticamente nel Rimini, dove ha fatto tutta la trafila del settore giovanile fino alla Primavera, in seguito ha indossato le maglie di Savignanese in Serie D e Riccione in Eccellenza, prima di trasferirsi a Bologna per motivi di studio, dove ha continuato a giocare da protagonista in Promozione con l’Osteria Grande. La stagione scorsa al Bellaria con cui con mister Achille Fabbri ha centrato la salvezza. Ora questa nuova avventura.

Per il centrocampo ecco Manuel Socciarelli, classe 2001, un passato nei settori giovanili di Lazio, Viterbese e Monterosi. Ha militato sia in serie D con il San Marino sia in Eccellenza (Pro Vasto e Quarto Municipio). Nel campionato sammarinese ha avuto esperienze con Tre Fiori e Murata. Abbina forza fisica a tecnica e capacità di lettura del gioco. All’occorrenza può giocare anche come difensore. Un jolly che tornerà utile a mister Fabbri.

Nello staff, al fianco di mister Achille Fabbri c'è il vice Federico Buldrini, giocatore a lungo del Tropical Coriano proprio con Fabbri mister e poi nel campionato interno. E’ stato vice di Marco Bucci al Tropical Coriano e al Riccione. Ha il patentino Uefa D.

Al vaglio del club la figura di un preparatore atletico.

Il massaggiatore è Matteo Cancellieri.