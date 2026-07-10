Calcio RSM, Libertas: ecco Andrea Magi (ex Diegaro ), jolly per la difesa

Classe 2001, ha passaporto sammarinese (è stato Nazionale). Sarà disponibile dall'autunno. Ha giocato anche in serie D

La Libertas comunica di aver ingaggiato il difensore con passaporto sammarinese Andrea Magi, mancino classe 2001.

Può ricoprire sia il ruolo di difensore sia di quinto. Cresciuto nelle giovanili del Cesena, ha militato nella Primavera del Rimini ed è stato aggregato alla prima squadra biancorossa, poi ha vestito la maglia del Corticella in serie D con mister Miramari, e a seguire è stato protagonista per tre stagioni in Eccellenza a Diegaro. E’ alla prima esperienza nel campionato sammarinese.

In Nazionale, dopo l'esordio in Danimarca con mister Costantini, raccoglie alcune presenze alle qualificazioni europee. Per motivi di studio Andrea Magi (è laureato in Matematica) sarà disponibile dall’autunno.

“La chiamata della Libertas è l’occasione giusta per ripartire dopo un periodo di stop forzato per motivi di studio – dice Magi - ho molta voglia di scendere in campo e fare bene per cercare di ritornare nel giro della Nazionale”.

Le sue caratteristiche?

“Ho giocato nei vari ruoli della difesa: terzino sinistro nella difesa a quattro, a Diegaro sono stato utilizzato come braccetto nella difesa a tre o da quinto. Essendo un giocatore dinamico, sono più predisposto a giocare sulla fascia”.

Conosce qualcuno dei nuovi compagni?

“Con Foiera ho giocato per più stagioni al Diegaro, Cristiani e Osayande sono stati miei compagni di squadra nelle giovanili del Rimini. Sono contento di ritrovarli e di inserirmi in questo nuovo contesto”.