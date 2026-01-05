Calcio RSM, Libertas: ecco Fabbri e Guidotti: 'Gol e assist per arrivare ai playoff'

Il reparto offensivo, dopo Cozzino, acquista altre due pedine di valore. Domenica 11 ripresa del campionato contro la Virtus

Per accedere ai playoff la Libertas punta sul restyling del mercato di gennaio. Oltre all’attaccante Enrico Cozzino ed al difensore Daniel Cappello, il club ha annunciato l’ingaggio dell’esperto Patrik Fabbri e del giovane Roberto Guidotti.

Il primo, classe 1991, è ravennate di San Zaccaria. Nel suo curriculum vanta presenze in serie C nel Ravenna con mister Atzori in panchina; in serie D ha militato nel Fossombrone e nella Triestina, in Eccellenza nel Russi e Comacchiese, in Promozione al Mesola e Russi, solo per citare le esperienza più significative. Nella prima parte di stagione ha vestito la maglia del Santa Sofia (Prima categoria).

Nella sua personale bacheca, oltre alla Coppa Italia con il Senio, per Fabbri cinque salti di categoria tra campionati e playoff vinti: Russi, Portuense, Comacchiese (due), Diegaro. Un palmares di spicco.

“Sono abituato a girare, ho giocato anche alla Portuense in una delle mie stagioni migliori perché segnai otto reti e soprattutto servii 24 assist. Arrivo alla Libertas con tanto entusiasmo – le sue prime parole – e la voglia di raggiungere l’obiettivo dei playoff. Già in passato sono stato sul punto di mettermi alla prova in questo campionato, poi non se ne è mai fatto nulla. Adesso eccomi aperto a questa nuova esperienza. Sono un esterno d’attacco di piede destro, posso giocare su entrambe le fasce alla stessa maniera. Ho una certa confidenza con il gol, ma soprattutto mi piace servire l’assist al compagno”.

La migliore stagione sotto il profilo realizzativo è stata in Prima alla Comacchiese (18 gol), alla Portuense per gli assist (24 con otto reti).

Roberto Guidotti, classe 2003, è un centravanti di 1,98 di altezza, l’anno scorso era al Riccione (otto gol) ed in precedenza si è messo in evidenza al Morciano in Prima (14 reti).

“La Libertas è una buona opportunità per rimettermi in gioco dopo un infortunio e per trovare continuità, la cosa per me più importante in questo momento – spiega il giovane attaccante che frequenta l’Università a San Marino – Avevo avuto contatti con altri club in Prima, Promozione ed Eccellenza L’obiettivo è mettermi in mostra, segnare dei gol e poi vedremo cosa riserverà il futuro”.

Le sue caratteristiche?

“Sono una punta centrale, uso alla stessa maniera entrambi i piedi. Non sono il tipo di giocatore statico in area, ma più una boa: mi alzo per partecipare alla manovra, far salire la squadra per gli inserimenti dei compagni ma se c’è da fare le sportellate non mi tiro indietro. Insomma, mi metto al servizio della squadra”.

Intanto domenica 11 gennaio alle ore 15 ad Acquaviva ritorna il campionato con la sfida contro la Virtus, campione di San Marino e fresca vincitrice della Supercoppa.