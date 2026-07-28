Calcio RSM, Libertas: ecco l'esperto difensore Lepri e i fratelli De Biagi

Il primo arriva dal Torconca, i sammarinesi Manuel (2002) ed Alex (2000) rispettivamente dal Faetano e dal Murata. Lunedì 3 agosto il via alla preparazione

Prima presa di contatto per la Libertas al ristorante La Vecchia Fonte di Borgo Maggiore, nuovo main sponsor del club. Lunedì 3 agosto allo stadio Calbi di Cattolica comincerà la preparazione della squadra allenata da Achille Fabbri (Bruno Samaritani e Federico Buldrini sono i vice allenatori, Luca Pais il preparatore dei portieri). Il campionato scatta nel week end di fine agosto (Libertas-Cosmos il match d’esordio). La Coppa Titano mercoledì 9 settembre (sfida contro la Folgore).

Il ritrovo è stata l’occasione per annunciare tre nuovi acquisti, i fratelli sammarinesi Manuel ed Alex De Biagi, il primo classe 2002, il secondo 2000. Manuel, nell’ultima stagione al Faetano, è un difensore, che può giocare al centro o come terzino destro; Alex, invece, ha militato nel Murata, ed ha giocato in altri club del campionato interno. Entrambi sono stati protagonisti nelle rappresentative giovanili nazionali. Due pedine che rafforzano il pacchetto dei giocatori sammarinesi.

Manuel De Biagi (Libertas)

Il terzo è l’esperto difensore Matteo Lepri, nell’ultima stagione al Torconca, una lunga carriera alle spalle tra i dilettanti con Fya Riccione, Misano, Vismara e Gabicce Gradara. Nel suo curriculum quattro promozioni: con il Misano (dalla Prima in Promozione) e Fya Riccione (dalla Prima fino all’Eccellenza) e recentemente con il Riccione 1926 (ai playoff regionali dalla Prima in Promozione). Per due volte ha centrato i playoff con Gabicce Gradara e Torconca.

Una pedina che assicura esperienza e personalità. Interpreta il ruolo di centrale e all’occorrenza di terzino destro. La sua caratteristica è la velocità d’azione, la capacità di leggere in anticipo la situazione di gioco, l’abilità nel gioco aereo.

“Dopo la delusione della mancata promozione con il Torconca cercavo nuovi stimoli e quando è arrivata la chiamata della Libertas l’ho colta volo – dice –. In passato ho avuto brevi esperienze nel campionato sammarinese, ma a stagione in corso, questa è la prima a campionato che inizio da subito. Il campionato è molto stimolante ed impegnativo, con avversarie agguerrite. Ritrovo con piacere Buldrini che è stato il vice di mister Bucci a Riccione nella stagione in cui siamo saliti in Promozione attraverso i playoff. La squadra è rinnovata e competitiva, molti dei nuovi compagni li conosco per averli affrontati da avversario. Gli stimoli per fare bene non mancano”.

AMICHEVOLI

Libertas-Cosmos (sabato 8 agosto ore 17 a Cattolica)

Libertas-Cattolica (giovedì 13 agosto ore 19,30)

Libertas-Victoria (mercoledì 19 agosto ore 21 a Acquaviva)

Libertas-Vis Novafeltria (sabato 22 agosto ore 18 a Domagnano)