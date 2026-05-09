Calcio RSM, Libertas: ecco Maurizo Carlini. Sarà consulente del club
A lungo è stato dirigente di spicco del Murata da cui è uscito due anni fa. Divorzio tra Faetano ed il direttore sportivo Donnini
La Libertas comunica che Maurizio Carlini nella prossima stagione sportiva farà parte dello staff della società con il ruolo di consulente. Carlini è una figura conosciuta nel calcio sammarinese. E’ stato a lungo dirigente del Murata di cui da due anni non fa più parte.
“Ringrazio la Libertas per la fiducia che ripone nella mia persona – dice Carlini - cercherò di portare la mia conoscenza e la mia esperienza maturata in tanti anni con l’obiettivo di far crescere la società e migliorare la posizione di classifica di questo campionato”.
Si separano le strade del Faetano e del direttore sportivo Francesco Donnini