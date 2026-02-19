Calcio RSM, Libertas esulta con Guidotti gol: altro passo verso i playoff

Il bomber a segno alla terza presenza, la prima per 90 minuti. 'Mi sono ben integrato nel gruppo, che è la forza della Libertas'

Quarta vittoria nelle ultime cinque partite per la Libertas: ha steso nel finale il Faetano per 2-1 con rete di Guidotti, uno dei volti nuovi del mercato di gennaio, già in evidenza nel match contro la Virtus con l’assist a Berardi.

“Sono alla terza presenza dopo l’infortunio, ho giocato per la prima volta tutti i 90 minuti mettendo benzina nelle gambe ed è già un bel traguardo – sottolinea l’attaccante ex Riccione – Mi sono ben integrato nel gruppo, che ho trovato ottimo e che è la forza della Libertas”.

Siete a +5 sul Faetano con lo scontro diretto favorevole e +4 sul Pennarossa che dovete ancora affrontare. I playoff sono cosa fatta?

“Assolutamente no, il calendario ci ha sorriso, ora dovremo soprattutto affrontare squadre che ci sopravanzano a cominciare dal match di sabato a Fiorentino contro La Fiorita chiamata a consolidare il quarto posto. Con nove partite da giocare e 27 punti a disposizione i giochi sono aperti. Comunque siamo fiduciosi, abbiamo assunto una certa compattezza di squadra e contiamo di toglierci altre soddisfazioni”.

Come ha trovato la realtà sammarinese?

“Si vive in calcio in maniera più serena, con meno tensione rispetto all’Italia, anche durante il lavoro settimanale e questo ti permette di rendere di più. Ho segnato un gol, mi piacerebbe chiudere la stagione con un bottino di sei reti. E’ la mia sfida. Ora gioco attaccante centrale nel tridente offensivo, ma posso essere anche schierato al fianco di una seconda punta: potrebbe essere una soluzione al ritorno di Cozzino dall’infortunio”.

Il presidente Massimo Ghiotti aggiunge: “Il successo sul Faetano è arrivato in extremis e già altre volte abbiamo segnato sul finire di gara, segno che non molliamo mai: è stata una bella prova di carattere che fa ben sperare. I playoff? Ci mancano ancora 12 punti per cui sono ancora tutti da guadagnare: è vero che ci guardiamo alle spalle, ma Fiorentino e Juvenes Dogana, quest’ultima battuta all’andata, che sono a +4 possono essere nel mirino. Dipende da tutto noi”.