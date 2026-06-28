Calcio RSM: Libertas, il jolly Socciarelli: 'Arrivo con tanto entusiasmo'

Classe 2001, vanta esperienza nel campionato sammarinese con il Tre Fiori e il Murata.Ha giocato inserie D



Manuel Socciarelli è uno dei volti nuovi della Libertas. Classe 2001, 1,80 di altezza, arriva forte dell’esperienza nel campionato sammarinese con il Tre Fiori e il Murata.

“Sono nato difensore e nel tempo sono stato adattato a centrocampo – dice di sé Socciarelli – Dietro, posso giocare da terzino destro o centrale oppure come braccetto nella difesa a tre, e nel mezzo in tutte le posizioni. Mi ritengo un jolly, un giocatore versatile. Sono a disposizione di mister Fabbri”.

Nativo di Viterbo, Socciarelli ha un passato nei settori giovanili di Lazio, Viterbese e Monterosi. Ha militato sia in serie D con il San Marino sia in Eccellenza (Pro Vasto e Quarto Municipio), poi l’esperienza sul Titano.

“Sono studente della facoltà di Scienze Motorie ad Urbino, il calcio è la mia passione. Sono molto contento di questa opportunità, la Libertas vuole allestire una rosa importante in un campionato che in questi ultimi anni è cresciuto di livello tecnico per la qualità dei giocatori che sono coinvolti; per me è una opportunità da sfruttare al massimo: saprò sicuramente mettere a frutto l’esperienza di queste due ultime stagioni – aggiunge Socciarelli, che avrà come numero di maglia il 22 – Mi ritengo un giocatore di temperamento, abbino forza fisica a tecnica e capacità di lettura del gioco. Mi faccio valere in fase di interdizione e di proposta di gioco”.

STAFF Intanto il preparatore dei portieri è Luca Pais, nell’ultima stagione al Misano, in possesso patentino Uefa Goalkeeper B. Un professionista giovane e preparato.



