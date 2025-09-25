Calcio RSM, Libertas: il presidente Ghiotti: 'Mi aspetto un salto di qualità'

Un punto in tre partite, pareggio nell'andata del primo turno di Coppa Titano. "I playoff restano il nostro obbiettivo"

Il bicchiere è mezzo vuoto in casa Libertas: un solo punto in tre partite in campionato, un pareggio nell’andata del primo turno di Coppa Titano contro il Cailungo, che pochi giorni prima aveva inflitto il ko alla squadra di mister Buda.

Del resto era preventivabile una partenza complicata visto la rosa completamente nuova e dunque in casa Libertas non si fanno drammi, ma nello stesso tempo si cerca un salto di qualità per mantenere la rotta sull’obiettivo stagionale: i playoff.

“In questo momento siamo sotto la sufficienza – dice chiaro e tondo il presidente Massimo Ghiotti – abbiamo delle attenuanti, è vero, però adesso mi aspetto qualcosa di più, dobbiamo crescere sotto il profilo tecnico soprattutto in fase offensiva. L’impegno c’è da parte di tutti e venerdì parlerò alla squadra. In campionato contro il Cailungo la prestazione è stata negativa, non si è salvato nessuno, in Coppa ci siamo parzialmente riscattati e nel finale avremmo potuto vincere se ci fosse stato accordato un penalty evidente. Mi sono piaciuti i due esterni, il riconfermato Nicolini e Salah, uno dei volti nuovi. Un piccolo passo in avanti, ma ne attendo altri con fiducia. La qualificazione è aperta, confido di passare il turno”.

Sabato, intanto, sul campo di Montecchio affrontate il San Giovanni.

“Un avversario tosto, che nelle ultime stagioni ha fatto bene, per cui è un banco di prova importante: dobbiamo muovere la classifica, con i tre punti potremmo scavalcarlo. Comunque noto che anche le squadre di medio-bassa classifica si sono rafforzate per cui dobbiamo assolutamente alzare l’asticella. Ai playoff credo, il tempo l’abbiamo e dobbiamo sfruttarlo al meglio”.

