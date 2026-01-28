Calcio RSM, Libertas in fiducia. Cozzino: 'Ora battere il San Giovanni'

Due vittorie di fila hanno rilanciato le ambizioni della squadra di Buda in chiave playoff. Il nuovo attaccante a segno

La sofferta vittoria sul Cailungo, che ha fatto seguito a quella sul Domagnano, ha rilanciato le ambizioni di playoff della Libertas e fatto dimenticare il ko inatteso contro l’Academy, dopo la sosta natalizia.

“Contro l’Academy eravamo un po’ sulle gambe, abbiamo pagato il lavoro fisico durante la sosta e il rodaggio per l’inserimento di tre dei nuovi acquisti – spiega l’attaccante Enrico Cozzino, uno dei volti nuovi di gennaio – Comunque l’Academy ha messo poi alla frusta il Tre Penne che ha vinto 3-2 in extremis, quindi è vero che noi abbiamo dei demeriti, ma bisogna anche considerare i meriti dell’avversario. Quella sconfitta ci ha dato forza e messo rabbia e contro il forte Domagnano ci siamo riscattati con una efficace prova del collettivo in fase difensiva affiancata da ficcanti ripartenze che ci ha permesso di conquistare una preziosa vittoria poi bissata dal sofferto successo sul Cailungo per 2-1”.

Che partita è stata?

“Per così dire più partite all’interno dei 90 minuti. Al loro vantaggio ho replicato io con un tap in vincente sulla risposta del portiere Gallinella sulla conclusione di Morelli. Nella ripresa il Cailungo ha avuto le occasioni per portarsi in vantaggio, noi ci siamo compattati e abbiamo replicato sfiorando a nostra volta il gol fin quando nel recupero su Rigoni è stato commesso un fallo da rigore che capitan Morelli ha trasformato”.

Come è stato l’impatto di Cozzino con la nuova realtà?

“Molto buono, ho trovato un ottimo spogliatoio con un forte spirito di gruppo, bravi ragazzi che come la società ed il mister hanno accolto bene il sottoscritto e gli altri nuovi compagni di squadra facendoli sentire a casa. Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro, dobbiamo prendere le misure al 4-3-3 (Cozzino è la punta centrale). Dobbiamo adesso dare continuità ai risultati”.

Domenica sul campo di Fiorentino vi aspetta il San Giovanni, squadra alle vostre spalle, reduce dal successo su rigore sul Fiorentino…

“Dobbiamo restare umili perché la strada che porta ai playoff è ancora in salita. Abbiamo fatto un passo avanti, ma non basta: dobbiamo crescere nella gestione della palla, interpretare meglio i momenti della partita, cioè capire quando accelerare o viceversa tirare il freno. Vincere significherebbe tenere nel mirino anche Pennarossa che ci sopravanza di un punto”.

Nelle file della Libertas potrebbe tornare disponibile il quarto nuovo acquisto di gennaio, l’attaccante Roberto Guidotti alle prese con i postumi di un infortunio muscolare.