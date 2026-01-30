Calcio RSM, Libertas: l'ultimo colpo è il terzino Giacomo Moncastelli

Classe 2006, scuola Cesena, arriva dalla Sammaurese dove ha militato nella Juniores Nazionale (quattro presenze in prima squadra)

La Libertas chiude il mercato di gennaio con l’arrivo di Giacomo Moncastelli, terzino classe 2006, scuola Cesena, poi Juniores Nazionale della Sammaurese e in questa stagione quattro presenze in prima squadra.



Tesseramento permettendo, dovrebbe essere disponibile nel match di domenica a Fiorentino contro il San Giovanni in cui saranno invece indisponibili Severi (infortunio), Cappello e Guidotti, in ripresa dall’infortunio, a scopo precauzionale.



“E’ una partita che cercheremo di vincere per allungare il passo, ma soprattutto di non perdere per lasciare il San Giovanni a -4 nel caso in cui dovessimo capire di non riuscire a spuntarla – spiega il direttore sportivo Emiliano Vitiello - E’ la fase cruciale della nostra stagione perché poi affronteremo il Murata (ha tesserato il difensore Altoe) e, dopo il recupero contro la Virtus, il Faetano. Riuscissimo a raccogliere nove punti nei tre scontri diretti il playoff sarebbero molto più vicini”.



Peccato per il ko contro l’Academy…



“E’ stato un schiaffone che ci ha fatto bene, dato la carica per le due partite successive che abbiamo vinto. E comunque l’Academy poi ha messo alla frusta il Tre Penne che ha vinto in extremis. Contro il Domagnano buona prestazione e contro il Cailungo ha avuto la meglio la nostra voglia di vincere in un match equilibrato e ricco di emozioni con occasioni su entrambi i fronti”.



I rinforzi si stanno dimostrando utili…



“Si stanno inserendo bene. Cappello, che purtroppo mancherà per impegni personali assunti prima del suo arrivo, assicura esperienza e qualità al reparto difensivo. Cozzino e Fabbri, in attesa di Guidotti, più soluzioni in fase offensiva. Ora confidiamo su Moncastelli”.