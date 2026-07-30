Calcio RSM, Libertas: Nicola Greco rinforzo di lusso per la corsia di sinistra

Classe 2000, ha esperienza in Eccellenza ed in serie D. E' un ritorno, ha militato anche ne La Fiorita vincendo la Coppa Titano

Al raduno della Libertas fissato per lunedì allo stadio Calbi di Cattolica, ci sarà anche Nicola Greco, esterno mancino riminese classe 2000 (1,80 di altezza), già protagonista nel campionato sammarinese con la Libertas e con La Fiorita con cui ha vinto i playoff e la Coppa Titano giocando le qualificazioni alla Conference League (in gol al Basaksehir nella trasferta del secondo turno).

Cresciuto nel Santarcangelo con cui è arrivato in prima squadra (serie D, allenatore Galloppa), ha giocato con la Savignanese (era compagno di squadra di bomber Osayande), è stato promosso con la Marignanese dall’Eccellenza in serie D e in quarta serie ha avuto esperienze con Cattolica, Formia, United Riccione, Albalonga e Cassino nell’ultima stagione.

“Dopo esperienze anche complicate, avevo bisogno di respirare aria di casa e la Libertas, club che conosco a fondo, mi è sembrata la soluzione migliore. Per così dire ci siamo dati fiducia reciprocamente – spiega Greco – . Sarà una stagione difficile, il livello del campionato interno si è alzato e per essere competitivi per posizioni di medio alta classifica ci sarà da lottare”.

Le sue caratteristiche?

“Sono un giocatore di fascia, di piede mancino, veloce e tecnico, mi piace l’uno contro uno per arrivare al cross o all’assist per il compagno o per il tiro in porta: qualche gol in questi anni l’ho realizzato. Gioco prevalentemente a sinistra, ma sono stato utilizzato anche a destra rientrando per la conclusione sul piede sinistro. Deciderà il mister la posizione migliore".