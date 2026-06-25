Calcio RSM, Libertas: un top player per il centrocampo: Nicola Gori

Classe 1996, ha 250 presenze in serie D e ha militato anche in Eccellenza nelle Marche e in Umbria. E' un play davanti alla difesa. Le amichevoli

La Libertas comunica un altro importante movimento di mercato. Si tratta del centrocampista – playmaker davanti alla difesa, 1,80 di altezza - Nicola Gori, classe 1996. Dopo le giovanili e la prima squadra nel Romagna Centro la sua carriera comprende una lunga trafila tra i dilettanti, con particolare focus tra Serie D (250 presenze) ed Eccellenza. Dopo il Romagna centro (quattro stagioni, dal 2014 al 2018) è passato al Cesena FC, per poi vestire le maglie di diverse altre squadre di quarta serie: Real Giulianova, Sporting Club Trestina e Tolentino.

Negli ultimi anni ha giocato anche in Eccellenza con il Montegiorgio, l'Atletico BMG e il Fabriano Cerreto. Proviene dall’ACD Montone Montone (Umbria) con cui ha vinto il campionato di Promozione e la Coppa Italia (la Coppa l’ha vinta anche con la MBG di Massa Martana in Eccellenza).

Nicola Gori, perché questa scelta?

“Volevo riavvicinarmi a casa, rinnovare gli stimoli e il campionato sammarinese, una novità assoluta per me, è il palcoscenico giusto. La società Libertas vuole fare un salto di qualità e mi ha trasmesso la sua ambizione. Si gioca su campi sintetici e questo è per me un vantaggio perché posso esprimermi al meglio”.

Le sue caratteristiche?

“Sono un regista, posso essere utilizzato in un centrocampo a due o a tre. Sono un giocatore di sostanza, da un lato cerco di far girare la squadra ma anche in fase difensiva mi faccio sentire”.

Il suo obbiettivo?

“Fare bene, il meglio possibile insieme ai miei nuovi compagni. Mi metto in discussione in un ambiente nuovo, con nuovi compagni: a parte Tomassini con cui ho fatto le giovanili, altri li conosco solo di nome. Scopriremo lungo il cammino quale potrà essere il nuovo obbiettivo”.

AMICHEVOLI La Libertas svolgerà la preparazione nel mese di agosto allo stadio Calbi di Cattolica. Il 29 agosto comincerà il campionato.Tre le amichevoli fissate: sabato 8 agosto a Cattolica con l’Academy; giovedì 13 a Cattolica contro il Cattolica; sabato 22 a San Marino contro il Victoria.

FESTA Da venerdì a domenica (3-5 luglio) la giunta di Castello di Borgo Maggiore in collaborazione con la Polisportiva Libertas organizza BORGO IN FESTA.

L’evento clou molto atteso della tre giorni (apertura stand gastronomici e ruota della fortuna alle ore 19) è la tombola sotto le stelle con montepremi da 10mila euro di sabato (ore 21). Alle 22 spettacolo comico con Marco Dondarini e Davide Dalfiume. Alle 22,30 la seconda tombola. A seguire dj set. L’ingresso è libero.Venerdì concerto dei Revolution (ore 21,30). A seguire dj set. L’ingresso è libero sia venerdì sia sabato.