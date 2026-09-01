Calcio RSM, Luigi Bizzotto confermato alla guida della NAT San Marino

NAT San Marino nelle prossime settimane si rimetterà al lavoro per preparare il Turno Intermedio della Regions’ Cup 2026/27

Luigi Bizzotto è stato confermato come Commissario Tecnico della NAT San Marino. L’allenatore ex Virtus prosegue dunque alla guida della rappresentativa del Titano che anno dopo anno è riuscita a crescere e migliorare, sino a raggiungere la fase finale della UEFA Regions’ Cup 2025 – ospitata per la prima volta a San Marino.

Assieme a Bizzotto, lo staff tecnico è composto da Mattia Rizzo (vice allenatore), Roberto Penserini (collaboratore tecnico), Claudio Bertoni (preparatore dei portieri), Annamaria Ferri (medico), e Tiziano Giacobbi (fisioterapista). L’unica novità è rappresentata da Simone Bacciocchi quale nuovo Team Manager.

NAT San Marino che nelle prossime settimane si rimetterà al lavoro per preparare il Turno Intermedio della Regions’ Cup 2026/27. I Titani saranno in Slovenia e faranno il loro esordio il 15 ottobre contro i padroni di casa del Ptuj, poi affronteranno i moldavi del Anenii Noi (18 ottobre) per poi concludere con i serbi del Vojvodina (già affrontati a San Marino nella fase finale del 2025) il giorno 21 ottobre.