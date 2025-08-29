Calcio RSM, mister Girolomoni: 'Il Tre Fiori è pronto'

"Obiettivi? Partire forte, dare il massimo e migliorarci”. Debutto in campionato contro la Cosmos (sabato 30 agosto ore 17.30 ad Acquaviva)



Alla vigilia del debutto in campionato contro la Cosmos (sabato 30 agosto ore 17.30 ad Acquaviva), Danilo Girolomoni, allenatore del Tre Fiori, fa il punto della situazione tra conferme, nuovi innesti, obiettivi e un calendario subito fitto.

Mister Girolomoni, come arriva il Tre Fiori all’esordio in campionato?

“Stiamo bene. I ragazzi sono pronti sia mentalmente che fisicamente per affrontare questa prima partita nelle condizioni migliori. Ma è sempre vero che la prima di campionato rappresenta un’incognita per tutti. In più, affrontiamo una squadra forte come la Cosmos, completa in tutti i reparti, anche se si è rinnovata molto rispetto alla scorsa stagione”.

Al contrario del Tre Fiori, che ha mantenuto l’ossatura dello scorso anno. Una scelta precisa?

“Sì, assolutamente. Mantenere la struttura della passata stagione era il nostro obiettivo principale per questo mercato estivo e posso dire che ci siamo riusciti. Poi avevamo bisogno di allungare un po’ la rosa, inserendo qualche innesto di qualità. Sono molto soddisfatto del gruppo che la società e il diesse Lo Russo mi hanno messo a disposizione”.

Obiettivi stagionali? Si può alzare l’asticella dopo il terzo posto e due finali nella passata stagione?

“L’obiettivo è sempre quello: fare il massimo. Non dico vincere, perché forse non siamo ancora attrezzati come altre realtà. La Virtus, per esempio, resta la squadra da battere, anche se gli impegni europei potrebbero scombussolare un po’ l’avvio. Ma ci sono anche altre squadre da tenere d’occhio”.

Chi vede tra le principali contendenti per le posizioni di vertice?

“Insieme a noi, direi La Fiorita, che deve solo risolvere l’incognita della penalizzazione. Il Tre Penne ha costruito una super squadra, e secondo me è la favorita numero uno: con l’organico che ha, non può non recitare quel ruolo. Anche la Cosmos ha una rosa che può stare nelle prime posizioni. Come outsider vedo bene la Folgore, che ha inserito i tasselli giusti”.

A proposito di calendario: dopo la prima, c’è subito la sosta per la Nazionale, poi un settembre molto impegnativo.

“Sì, partiamo subito forte con un mese di settembre fitto di impegni. Sarà un mese importante, mi piacerebbe cominciare bene, anche perché affronteremo partite che, almeno sulla carta, possono darci una spinta notevole”.





