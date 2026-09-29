Calcio RSM, Nazionale: interventi riusciti per Berardi e Riccardi

I calciatori della Nazionale Filippo Berardi ed Alberto Riccardi sono stati sottoposti ad interventi chirurgici legati ai recenti infortuni

Nella giornata di lunedì 28 settembre, presso l’Ospedale di Stato di San Marino, ed in particolare presso il Reparto di Ortopedia e Traumatologia diretto dal Dott. Luciano Trinchese, i calciatori della Nazionale Filippo Berardi ed Alberto Riccardi sono stati sottoposti ad interventi chirurgici legati ai recenti infortuni. L'équipe del Dott. Camillieri, assistita dal Responsabile Medico della FSGC, Dott. Grana, ha eseguito, nel caso di Filippo Berardi, un intervento di ricostruzione del legamento crociato del ginocchio destro – a seguito del grave infortunio riportato dal calciatore con il proprio club; quanto ad Alberto Riccardi, l’operazione chirurgica riguardava il ginocchio sinistro, ed in particolare una lesione del menisco esterno, che è stato in parte regolarizzato ed in parte suturato. Entrambi gli interventi sono perfettamente riusciti. Per Berardi la prognosi va dai 6 agli 8 mesi; i tempi di recupero di Riccardi sono invece stimati intorno ai 2-3 mesi.