Calcio RSM, nel week end l'ultimo turno dell'anno

Martedì 23 dicembre alle ore 20 ad Acquaviva finale di Supercoppa

È in arrivo l’ultimo weekend del 2025 per il Campionato Sammarinese. Cinque gare al sabato e tre alla domenica nel 14° turno, con Virtus e Tre Fiori che guidano il gruppo separate da un solo punto in classifica. Gialloblù (capolista) e Neroverdi potrebbero anche pensare al turnover in vista della Supercoppa Sammarinese che si giocherà martedì 23 dicembre alle 20 ad Acquaviva.

Sarà la Virtus la prima a scendere in campo. La squadra di Bizzotto è di scena al “Crescentini” di Fiorentino con il Cailungo. Quasi un testa-coda tra le due formazioni, con i Rossoverdi che hanno raccolto un solo punto nelle ultime cinque e siedono alla terz’ultima posizione in classifica. Virtus che dovrà fare a meno dello squalificato Elia Ciacci ma la panchina di Bizzotto ha profondità e qualità per sopperire all’assenza del centrocampista sammarinese.

La capolista Tre Fiori sarà invece di scena alle 18:15 ad Acquaviva. Girolomoni ritrova la sua ex squadra, il Faetano, con i Gialloblù di Sperindio (altro ex della sfida) che vengono da due sconfitte di fila. Ancora imbattuto invece il Tre Fiori che vuole chiudere l’anno da prima della classe e senza sbavature. Lato squalifiche: nel Tre Fiori sarà assente Sirri mentre nel Faetano non ci sarà Kokeri (con Damato e De Biagi diffidati).

Ritornando al programma di sabato delle 15:00, il Fiorentino vuole continuare la sua striscia di successi. La squadra di Costantini, infatti, è alla quarta vittoria di fila – peraltro senza mai subire gol – e sabato arriva il Murata fanalino di coda.

Chi vuole rimanere in zone alte di classifica è anche il Domagnano, attualmente al terzo posto in solitaria. I Giallorossi di Amati sono di scena a Montecchio con il San Giovanni. Periodo opaco per i Rossoneri di Tognacci, che non vincono dal 26 ottobre. San Giovanni che inoltre non avrà a disposizione lo squalificato Mattia Zanni in attacco (con capitan Boldrini diffidato).

In campo sabato anche San Marino Academy e Folgore (Dogana, ore 15:00). La squadra di Falciano è al sesto posto in classifica ma non vince dal 1° novembre. Il periodo senza successi per i Titani di Di Maio è ancora più lungo (unica a non avere vinto una gara nel torneo) ma nell’ultimo turno i Biancoazzurri hanno registrato un buon pari con il San Giovanni. In casa Academy rientrerà poi dalla squalifica Mattia Ciacci.

Oltre al Tre Fiori, l’altra squadra ancora imbattuta in campionato è La Fiorita che domenica alle 15:00 ad Acquaviva se la vedrà con il Cosmos. Sfida che si prospetta interessante con i Gialloblù che hanno il miglior attacco del torneo (33 gol fatti) ma la squadra di Selva in campionato non perde dal 28 settembre (2-0 con la Virtus). Nessun squalificato da ambo le parti ma con diversi diffidati: Islamaj e Carubini in casa gialloverde, Vitaioli, Nappello, e Zaccaria nella Fiorita.

A Montecchio, sempre alle 15, è tempo del classico “derby della funivia” tra Tre Penne e Libertas. La squadra di Bonini, al quarto posto in classifica, ha i favori del pronostico. Andamento altalenante per i Granata di Buda, attualmente a quell’undicesimo posto che varrebbe comunque un piazzamento ai playoff. In casa biancoazzurra, Bonini non potrà fare a meno dello squalificato Filippo Berardi. La sfida tra Tre Penne e Libertas inoltre verrà trasmessa in streaming su FIFA +.

SI preannuncia equilibrata la partita di Fiorentino tra Juvenes Dogana e Pennarossa. In campo entrambe alle ore 15:00, le due compagini sono appaiate a metà classifica a quota 17 punti. Tra i Biancorossi di Ricchiuti non ci sarà lo squalificato Grieco mentre Boldrini dovrà fare attenzione ai diffidati Gaiani, Pedini e Gianmaria Borghini.