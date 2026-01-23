Calcio RSM, nel weekend il terzo impegno nello spazio di una settimana

Cinque partite di sabato, tre di domenica

Archiviato il turno infrasettimanale, che non ha sortito effetti sui rapporti di forza al vertice della graduatoria se non per i passi falsi di Domagnano e Folgore in chiave playoff, il Campionato Sammarinese è pronto a riaggiornarsi: in programma, nel weekend, la diciottesima giornata.

Gioca d’anticipo il Tre Fiori, atteso dall’impegno più complicato tra le pretendenti al titolo. In questo lotto è tornato ad affacciarsi il Tre Penne, distante cinque punti dalla coppia di testa – detto che il club di Fiorentino dovrà recuperare il prossimo 28 gennaio l’incontro con il Cosmos, a suo tempo rinviato per nebbia. La squadra di Bonini, tanto quanto la Virtus (entrambe giocheranno domenica), si augura che i Gialloblù possano lasciare punti per strada nell’imminente doppio confronto con le formazioni di Serravalle.

La Juvenes Dogana, imbattuta da quattro turni, si misurerà col Tre Fiori al “Federico Crescentini” di Fiorentino sabato, a partire dalle 15:00. In contemporanea, a Montecchio, andrà in scena Faetano-Folgore: il successo sul Murata fanalino di coda è stato una parentesi tra quattro sconfitte per i Gialloblù, che hanno l’urgenza di tornare a fare punti dopo l’aggancio della Libertas all’undicesimo posto – l’ultimo utile ad accedere alla postseason. La Folgore, ormai fuori da logiche scudetto, deve guardarsi le spalle per non scivolare oltre il settimo posto che rappresenta il limite da non varcare per poter iniziare i playoff direttamente dai Quarti di Finale. Questo incontro sarà trasmesso sia su Titani.tv che su FIFA+.

In agguato anche il Fiorentino, che sfiderà il San Giovanni allo stadio “Ezio Conti” di Dogana. Reduci da una pirotecnica vittoria in rimonta, i ragazzi di Costantini vorranno stringere qualche vite nella fase difensiva: otto dei ventidue gol concessi sin qui sono infatti maturati negli ultimi 180’. Un trend in questo 2026 che, se non verrà invertito, difficilmente potrà vedere i Rossoblù tra le prime sette della classe. Destinazione proibitiva per Cailungo e Libertas, pronti al derby di Borgo Maggiore sul sintetico di Domagnano. Rinfrancate dai recenti successi infrasettimanali, inseguiranno tre punti che potrebbero rilanciarne le ambizioni: i Granata si confermerebbero pienamente in corsa playoff, mentre i ragazzi di Benedetti vi si affaccerebbero con rinnovata convinzione.

Chiuderà il programma degli anticipi il testa-coda tra Murata e La Fiorita, in calendario allo stadio di Acquaviva. I Bianconeri sono in piena crisi di gol e risultati, come confermano le sconfitte recenti con Cailungo e Faetano – squadre tecnicamente alla portata. Inoltre, la squadra da poco affidata a Mancini, ha segnato un solo gol da novembre ad oggi – mancando l’appuntamento coi tre punti da dieci partite consecutive. Una tendenza che difficilmente si potrà invertire con La Fiorita, per suo conto alla ricerca di maggior continuità di successi: i Gialloblù di Ceci alternano un successo ad un pareggio da fine ottobre – rendimento che, insieme alla penalizzazione, ha ormai obbligato il club di Montegiardino a mettere nel mirino Coppa Titano e playoff campionato.

Saranno tre i posticipi in calendario. Quello maggiormente avvincente, quantomeno sulla carta, coinvolgerà Domagnano e Cosmos a Montecchio (ore 15:00). Se non altro, per capire chi potrà spuntarla tra due formazioni in flessione: i Lupi non vincono da quattro turni, avendo racimolato appena due punti con Pennarossa, Libertas e San Giovanni. Più profonda la crisi del Cosmos, che resta comunque a dieci punti di distanza dai prossimi avversari ed attualmente sarebbe costretto a disputare il turno preliminare dei playoff. Sullo sfondo, per la squadra di Selva, anche l’impegno infrasettimanale col Tre Fiori cui farà seguito la sfida alla Virtus. Un trittico tutt’altro che semplice, in cui i Gialloverdi sfideranno tre delle prime quattro della graduatoria.

I campioni in carica della Virtus saranno in campo a Domagnano, sempre alle 15:00. Avversario di giornata il Pennarossa. Dopo il successo di personalità e fatica ai danni della Folgore, gli uomini di Bizzotto puntano ad accorciare sul Tre Fiori – oggi a pari punti, ma con una gara da recuperare mercoledì prossimo. L’avvincente duello al vertice culminerà con lo scontro diretto del 14 marzo, che curiosamente si innesterà tra andata e ritorno della semifinale di Coppa Titano dove si sfideranno frontalmente.

A Fiorentino sarà in campo anche il Tre Penne, atteso dalla San Marino Academy. Se vorranno tornare clamorosamente in corsa per il titolo, i Biancazzurri non potranno più sbagliare. Ne sono consapevoli Berardi e compagni, che stanno attraversando il periodo forse più brillante della propria stagione. Non se la stanno cavando male nemmeno i ragazzi di Roberto Di Maio, pronto a tornare in panchina, che ieri hanno avviato un ciclo di partite proibitive – non sfigurando affatto al cospetto de La Fiorita.