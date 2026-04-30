Calcio RSM, nel weekend il match di andata dei quarti di finale

Sabato si giocano Domagnano-Folgore e La Fiorita - Fiorentino. Domenica Virtus -Juvenes Dogana e Tre Penne-Cosmos Tre Penne Cosmos

Inizieranno questo weekend i playoff del Campionato Sammarinese con in palio la possibilità di partecipare alle qualificazioni di Conference League. Dopo il Turno Preliminare, che ha visto vittoriose Juvenes Dogana e Cosmos a discapito di Libertas e Pennarossa, abbiamo il tabellone completo dei quarti di finale d’andata.

La Virtus affronterà la Juvenes Dogana, avendo terminato la regular season in una posizione di classifica inferiore rispetto al Cosmos, che se la vedrà con il Tre Penne. Sabato pomeriggio si sfideranno Domagnano e Folgore (ore 15:00) e La Fiorita e Fiorentino (ore 18:00). Si ricorda che la classifica marcatori è ancora tutta da decidere, pertanto è una sfida che vale doppio quella fra Bonetti e Augusto Garcia Rufer - entrambi a quota 24 reti – che si affronteranno sabato a Dogana. Una sola posizione di classifica ha diviso le due compagini, ma nella doppia sfida è sempre stata la formazione di Serravalle a portare a casa i tre punti; Folgore che peraltro nell’ultima giornata ha rifilato un sonoro 7-3 proprio al Domagnano. I ragazzi di Lasagni sono in uno stato di ottima forma e non perdono un match di campionato da fine gennaio con la Virtus. Spostiamoci ad Acquaviva, dove a darsi battaglia saranno La Fiorita e Fiorentino.

Anche loro si sono affrontate nell’ultima giornata - con la squadra di Montegiardino che ha vinto per 2-1 e non perde un match da fine gennaio contro il Tre Penne. All’andata invece erano stati i ragazzi di Costantini a vincere di misura per 1-0. Match disponibile gratuitamente anche su FIFA+.

Si prosegue domenica con Virtus-Juvenes Dogana (ore 15:00 a Dogana) e Tre Penne-Cosmos (ore 18:00 a Domagnano). I Neroverdi – con 19 gol nelle ultime tre giornate – vogliono rifarsi dopo aver concluso il campionato secondi con un solo punto di distanza dal Tre Fiori vincitore. Nel doppio confronto in regular season i ragazzi di Bizzotto non hanno mai subito gol: 3-0 all’andata e 2-0 al ritorno. L’ultima sfida del weekend vedrà il Tre Penne – che non perde in campionato da inizio dicembre – affrontare il Cosmos. I ragazzi di Selva, insieme alla Virtus, sono gli unici a non aver mai perso in campionato contro la formazione di Città (3-0 all’andata e 1-1 al ritorno). La prossima settimana si svolgeranno le gare di ritorno.