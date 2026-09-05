Calcio RSM: Osayande trascina la Libertas, Folgore di misura

Doppietta del bomber e Juvenes Dogana sconfitta 2-1. La rete di Tampellini basta per battere il Cailungo

Juvenes Dogana e Folgore inseguono il secondo successo in altrettante partite, incrociando i tacchetti con Libertas e Cailungo. Nel doppio confronto tra squadre di Serravalle e Borgo Maggiore, sono i Giallorossoneri a battere il primo colpo: avvio lanciato per la Folgore di Ricci, avanti dopo tre minuti con il primo centro di Tampellini – puntuale sull’assist radente di Malaponti. A ridosso del quarto d’ora ci prova anche Pierri, il cui destro a giro risulta abbondante. Sul fronte opposto il Cailungo assapora la rete del pareggio, annullata per fuorigioco di Cecconi dopo l’ottimo lavoro di Bernardi – isolatosi sulla destra contro Fabbri. Di lì a poco, Toure viene scavalcato dal pallone a pochi passi dalla porta, sugli sviluppi di uno schema da piazzato.

Nulla in confronto alla golosa chance sprecata da Tampellini al 18’, presentatosi a tu per tu con Tordella – determinante nel tenere a galla il Cailungo. L’estremo concede il bis al 26’, respingendo il velenoso mancino di Pierri dalla media distanza con il braccio di richiamo. Nel finale di frazione la Folgore torna a sfiorare il raddoppio con Pancotti e Azael Garcia Rufer: sul primo c’è ancora Tordella, mentre è provvidenziale la deviazione di Conti per negare il secondo gol consecutivo al centrocampista. Non cambia lo spartito in avvio di ripresa, con il club di Falciano ad avvicinare il 2-0 col solito Tampellini – impreciso nella conclusione affrettata dopo un’uscita spericolata di Tordella. La Folgore gestisce il vantaggio con disinvoltura, facendosi spesso pericolosa nell’area rossoverde, come testimonia la traversa colpita da Marini, al volo da posizione impossibile. Di lì a poco va vicino al gol anche Battistini, il cui diagonale dal cuore dell’area di rigore è deviata in corner da Quaranta. È una delle ultime emozioni della gara, che premia meritatamente la Folgore – capolista con sei punti in due partite.

I primi minuti di Libertas-Juvenes Dogana, di scena a Montecchio, si segnalano per le conclusioni dalla distanza di Osayande, Merli e Dormi. Solo quest’ultimo attenta alla porta avversario, comunque non centrata in nessuno dei tre tentativi. Al primo tentativo in area di rigore, la Libertas si costruisce il pallone dell’1-0: Gori pesca la sponda di Vandi sul secondo palo e Merli tocca goffamente di mano, permettendo ad Osayande di andare sul dischetto. La punta granata non sbaglia, spiazzando Colonna per il vantaggio della squadra guidata dell’ex Achille Fabbri.

In pieno recupero l’estremo sammarinese salva la Juvenes Dogana dal doppio svantaggio, allungandosi sul diagonale di Melandri – incuneatosi in area dopo un’incertezza di Ghiggini. Approccia la ripresa con diverso piglio la formazione di Camillini, pericolosa con la giocata nello stretto di Amadori e la cavalcata di Lisi, entrambe conclusesi con tentativi imprecisi.

L’ex Faetano ci prova senza mordente anche al 62’, una manciata di minuti dopo la bordata di Gori – pericoloso nella ripartenza granata. I Biancorossazzurri accettano il rischio e ne raccolgono i frutti a metà ripresa con la zuccata di Sartini su piazzato di Dormi. Nella porzione conclusiva la sfida è a ricerca di padrone: Osayande arriva con una frazione di ritardo all’appuntamento con la doppietta, mentre sul lato opposto la Juvenes Dogana protesta per un tocco di mano di Magi dopo una respinta incerta di Foiera. Il punteggio torna a premiare la Libertas all’83’, quando il solito Osayande sfrutta l’imbucata di Melandri per bruciare il diretto marcatore e battere Colonna a tu per tu. È la rete da tre punti per i Granata, imbattuti dopo i primi 180’ di campionato anche grazie al mancato impatto di Benedetti – tutto solo nell’area piccola all’89’, ma incredibilmente a vuoto col tuffo di testa.